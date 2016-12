S Magicom stigao i Huaweijev AI

Kao što je sredinom prošlog tjedna i bilo najavljeno, Huawei je 16. prosinca predstavio novi mobitel iz serije Honor–Honor Magic koji je u neku ruku Honor 8 na steroidima. Ova dva modela dijele većinu specifikacija, ali je Magic zahvaljujući AMOLED zaslonu i pokojoj softverskoj novotariji ipak mrvicu bolji.



Magic je dobio zakrivljeni AMOLED zaslon dijagonale 5,09-inča, QHD rezolucije od 2.560 x 1.440 piksela i gustoće 577 ppi-a. U ponudi će biti samo jedan model s Kirin 950 SoC-om, 64 GB interne memorije i 4 GB RAM-a.



Sa stražnje strane uređaja smještena je dvostruka kamera rezolucije 12 MP, a s prednje strane kamera rezolucije 8 MP koja je opremljena i infracrvenim senzorom. Dimenzije uređaja su 146,1 x 69,9 x 7,8 milimetara, a težina 145 grama.



Glavnu prednost u odnosu na ostale modele iz serije Honor, Magic ostvaruje zahvaljujući podršci za umjetnu inteligenciju koju su u Huaweiju nazvali Honor Magic Live, a koja je u neku ruku Huaweijev odgovor na Google Now. Npr. za vrijeme dopisivanja, ako Honor Magic Live prepozna da tipkate o filmovima, prikazat će vam se informacije o trenutno aktualnim filmskim naslovima i dr.

Honor Magic opremljen je i hrpom senzora koji će se pobrinuti da pristup mobitelu i sadržaju na njemu ima samo vlasnik uređaja. WiseScreen senzor u suradnji s FaceCode Intellignet Recognition tehnologijom putem senzora iz okvira kućišta i infracrvenog senzora može prepoznati vlasnikovu ruku i oči i potom otključati zaslon.



Nakon što vlasnik odloži mobitel na stol slijedi obrnuti proces nakon čega se zaključava zaslon. Isto tako ako WiseScreen senzor ne prepozna vlasnika na zaslonu neće biti prikazane obavijesti o dolaznim porukama čime se onemogućava da nepoznate osobe dođu vide osjetljivi sadržaj poruka.



Honor Magic se temelji na Android platformi –Marshmallow 6.0. Baterija je kapaciteta 2.900 mAh i podržava tehnologiju brzog punjenja. Zahvaljujući tome za pola sata može biti napunjena do 90%, unutar dvadeset minuta do 70%, a za brzinsko punjenje od 10 minuta do 40%.



S prednje strane uređaja postavljena je i tipka Home u koju je ugrađen i čitač otiska prsta, a koja se može ovisno o načinu upotrebe (dodir, pritisak, prijelaz prstom preko nje) može koristiti za različite načine „kretanja“ kroz OS.



Huawei je za sada objavio cijenu samo za kinesko tržište –3.699 juana, što je oko 3.500 kuna. Za sada nije poznato hoće li Magic stići i na tržišta izvan Kine.