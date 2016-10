No Man’s Sky po istragom ASA-e

Sve što smo dosada pisali o igri No Man's Sky možete provjeriti na našim stranicama, a mi ćemo se ovaj put bazirati samo na nedavne događaje oko nje. Naime, britanska organizacija ASA (Advertising Standards Autority) službeno je pokrenula istragu protiv proizvođača igre, studija Hello Hames i distributera, tvrtke Valve.



Studio se sada nalazi i pod optužbom kako reklamni materijali kojima je najavljivan izlazak igre te konačni proizvod, osim naslova nemaju gotovo ništa drugo zajedničkog. Službena istraga je pokrenuta na temelju videa i fotografija kojima Hello Games reklamira igru na Steamu, a koji kako smo već naveli ne odgovaraju istini.



Lijevo, životinje iz reklamnih materijala, desno životinje iz igreBritanska ASA je sastavila i podugačak popis zamjerki od kojih su neke na ime izgleda korisničkog sučelja i brzinu učitavanja igre. Sporan je i način upravljanja svemirskim brodom, veličina i ponašanje životinja, prikaz građevina i općenito kvaliteta grafike.



Valve je zaradio prijavu što također koristiti neadekvatne reklamne materijale kako bi No Man's Sky prodavao putem Steama. Hello Games i Valve se za sada nisu očitovali o optužbama.