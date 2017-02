Mat crni iPhone 7 ima problema s guljenjem boje

Na Appleovom forumu za podršku korisnicima pojavio se određeni broj vlasnika novog iPhonea, najčešće modela 7 Plus, koji se žale na kvalitetu završne obrade ovog mobitela. Korisnici mat crne inačice iPhonea 7 i 7 Plus sve češće primjećuju da im se boja ljušti s uređaja, i to ne kao posljedica ogrebotine ili pada uređaja, već samo kroz njegovo redovno korištenje.

Sličan je problem, podsjetimo, pratio i crnu verziju iPhonea 5. Ljuštenje mat crne boje obično se događa na uglovima uređaja ili oko rupa za zvučnik s donje strane, a događa se i da se komadići boje odvoje i sa stražnje strane uređaja.

Iz Applea nemaju velikih riječi potpore za korisnike koje smeta ovaj vizualni detalj. Onima koji su im se izravno žalili poručili su da navedeni problem nije pokriven jamstvom, te da se radi samo o kozmetičkom oštećenju. Appleovi kupci, po prirodi osjetljivi na izgled i "wow" faktor svojih gadgeta, ovim objašnjenjem nikako nisu zadovoljni.

Oni kreativniji među njima pokušali su, i uspjeli, područja s kojih se boja ogulila popraviti običnom akrilnom mat crnom bojom dostupnom u hobby dućanima. Ovakvo uradi-sam rješenje pomaže da srebrni, ogoljeni metal ne "bode oči", te da se ljuštenje boje ne proširi.

U nastavku prenosimo nekoliko slika koje su na Internet postavili nezadovoljni korisnici oljuštenih iPhonea.