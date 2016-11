Mate 9 Pro je jeftinija verzija Porsche Designa

Huawei je tijekom jučerašnjeg dana odradio i službeno predstavljanje mobitela Mate 9 Pro, o kojem smo nedavno i sami pisali. Uvidom u specifikacije vidljivo je kako se zapravo radi o jeftinijoj verziji modela Mate 9 Porsche Design.



Naime, hardver je ostao isti, ali nema skupocjenog oklopa, tj. kućišta. Mate 9 Pro ima 5,5“ s obje strane zakrivljeni AMOLED zaslon QHD rezolucije (2.560 x 1.440 piksela), Kirin 960 SoC te ovisno o modelu 4 ili 6 GB RAM-a.



O modelu također ovisi i količina interne memorije – model s 4 GB RAM-a raspolaže sa 64 GB interne memorije, a 6-gigabajtni model s 128 GB podatkovnog prostora. I ovaj model ima dvostruku Leica kameru sa stražnje strane, a s prednje skener otiska prsta, upravo onako kako je to posloženo i na Porsche Design modelu.



No, postoji jedna bitna razlika između njih, a to je cijena. Dok će se model Porsche Design prodavati za gotovo 1.400 USD, Mate 9 pro će stajati osjetno manje – 4/64GB model oko 685 USD, a 6/128 GB model oko 775 USD.