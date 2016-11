Matrixov sat ne treba punjač ni bateriju, napaja se iz topline vašeg tijela

Sada već na tržištu postoji popriličan broj pametnih satova, od ultra jeftinih do ultra skupih. Bez obzira na njihovu cijenu svi pate od iste boljke –kratke autonomije baterije zbog čega ih je u najboljem slučaju potrebno svakih par dana priključivati na punjač.



No, ne i ovaj kojeg razvija startup Matrix Industries– njihov PowerWatch za rad ne treba bateriju, a samim time ni punjač. PowerWatch se napaja iz topline korisnikovog tijela koja se pomoću Matrixove termoelektične tehnologije pretvara iz topline u električnu energiju.



Koliko god ovo bila prednost, ima i pokoja mana. Na primjer, sat (trenutno) ne može pogoniti preveliki broj opcija već samo osnovne –prikazivati vrijeme, broj prijeđenih koraka, broj potrošenih kalorija te koliku ste količinu električne energije proizveli.



Također nakon što sat skinete s ruke, on će se prebaciti u sleep mode pri čemu će u vlastitu memoriju zabilježiti sve do tada prikupljene podatke. Ponovnim stavljanjem na ruku, sat će učitati spremljene podatke i nastaviti tamo gdje je stao, uz prethodno automatsko postavljanje točnog vremena.

No, izostanak baterije rezultirao je time da nema ni konektora na kojeg bi se trebao priključiti punjač čime je PowerWatch u potpunosti otporan na vodu. Štoviše, s njime može zaroniti do dubine od 50 metara. Uz sat stići će i mobilna aplikacija za iOS i Android platformu putem koje će biti moguće pratiti sve podatke koje sat tijekom dana prikupi.



Budući da je traženih 100.000 USD, Matrix odavno već prikupio (trenutno stanje na IndieGoGou je 361.475 USD), sat u proizvodnju kreće krajem 2017. godine, negdje u rujnu. Do tada ga je moguće prednaručiti po nešto povoljnijoj cijeni od 129 USD + dodatnih 15 USD na ime poštarine.