McDonalds uvodi uslugu mobilnog naručivanja i plaćanja brze hrane

Poznati svjetski lanac brze prehrane McDonalds će navodno, prema neimenovanim izvorima iz same tvrtke (koje prenosi Business Insider), uskoro uvesti mogućnost naručivanja i plaćanja njihove brze hrane putem mobilnih uređaja. Zahvaljujući naručivanju i plaćanju putem mobilnih uređaja, smanjili bi se redovi čekanja te poboljšalo korisničko iskustvo.



Implementacija usluge bi trebala započeti tijekom iduće godine i to SAD-u te na vodećim McDonaldsovim međunarodnim tržištima kao što su Francuska, Velika Britanija, Kanada i Australija. Do 2018. godine usluga bi trebala biti dostupna u oko 20 do 25 tisuća McDonaldsovih restorana u cijelom svijetu.



Začetak nove funkcionalnosti je izjava glavnog izvršnog direktora McDonald'sa Stevea Easterbrooka iz srpnja 2015. godine, kada je govorio o budućoj tvrtkinoj aplikaciji za mobilne uređaje putem koje će korisnici moći unaprijed obaviti narudžbu, a restoran će o njihovom dolasku biti obaviješten putem geolokacijske usluge na uređajima korisnika. Potom je slijedilo kratkotrajno testiranje naručivanja putem mobilnih uređaja na 22 lokacije u američkoj saveznoj državi Georgiji.



Inače, poznato je kako McDonalds znatno sporije prihvaća i implementira najnovije tehnologije, za razliku od njihove konkurencije u SAD-u kao što su na primjer lanci Starbucks i Taco Bell.