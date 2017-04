MediaTek: Manje od 100 milijuna isporučenih čipova u prvom kvartalu

Tvrtka MediaTek bi prema izvorima iz same industrije tijekom prvog kvartala trebala isporučiti manje od 100 milijuna čipova, dok bi broj isporučenih čipova u drugom kvartalu trebao narasti na brojku od 110 do 120 milijuna primjeraka.



Tijekom čitave 2016. godine MediaTek je isporučio 480 milijuna čipova za mobilne telefone.



Unatoč narudžbama koje stižu od Samsunga (pogotovo za Galaxy C seriju mobilnih uređaja), neki od najvećih MediaTekovih klijenata kao što su Meizu, Xiaomi, Oppo i Vivo dio svojih narudžbi usmjerili su na MediaTekovog glavnog konkurenta, tvrtku Qualcomm.



Manje narudžbe klijenata iz Kine vidljivo su negativno utjecale na MediaTekovo cjelokupno poslovanje. Tržišni udio tvrtke Qualcomm na kineskom tržištu će tijekom prvog kvartala ove godine biti nešto veći od 30%, dok će udio tvrtke MediaTek pasti na razinu ispod 40%.