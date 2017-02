MediaTek predstavio Helio P25 čipset za uređaje iz srednjeg segmenta

Iako je prvo predstavljanje MediaTek odradio još u rujnu 2016. godine, tek je sada gotovo pola godine kasnije sve spremno i za proizvodnju Helio P25 čipseta. Kako je od ranije poznato Helio P25 namijenjen je mobilnim uređajima iz srednjeg tržišnog segmenta.



No, unatoč tome odlikuje ga i par posebnosti – poput recimo podrške za dvostruke kamere koje su u zadnje vrijeme dosta popularne kod proizvođača mobitela. Kako proizvođač sam navodi novi Helio P25 čipset u odnosu na ranije Helip P10 i Helio P20 modele predstavlja svojevrsnu evoluciju u dizajnu jer pored novih naprednijih mogućnosti istovremeno donosi i tehnologije za dodatnu uštedu energije.



Prema navodima proizvođača, Helio P25 podržava konfiguracije s dvije kamere (13 MP + 13 MP) kao i konfiguracije s jednom kamerom (24 MP). Uređaji koji se budu temelji na ovom čipsetu podržavat će i snimanje video zapisa u 2K i 4K rezolucijama.



Nadalje tu je i podrška za LTE mreže te za do 6 GB RAM-a (LPDDR4x). Ovaj osmojezgreni SoC izađen je pomoću 16-nanometarskog procesa proizvodnje i temelji se na Cortex A-53 jezgrama brzine 2,5 GHz. Za grafički dio posla zadužena je grafika ARM Mali-T880 brzine 900 MHz.



Što se tiče maloprije spomenute uštede energije Helio P25 je za do 25% štedljivi u odnosu na svoje prethodnike. Prema navodima proizvođača, prvi mobiteli s Helio P25 čipsetom mogu se očekivati još tijekom prvog kvartala 2017. godine.