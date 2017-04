Meizu navodno razvija vlastiti SoC za mobitele

Kada je tvrtka Meizu u pitanju glasine vezano uz nju se obično svode na to kakvu će dijagonalu zaslona njihov novi mobitel imati te kakav će ga SoC pokretati. Do sada se obično radilo o nekom modelu MediTekovih SoC-eva.



No, sada nam stiže informacija (čitaj: glasina) kako se Meizu sprema na proizvodnju vlastitih SoC-eva. Budući da Meizu nema vlastitih proizvodnih pogona u tome bi mu navodno trebala pomoći američka tvrtka Texas Instruments.



U ovom trenutku nema nikakvih informacija o broju jezgri, njihovim brzinama, grafici i drugome. Kako niti jedna od navedenih tvrtki do sada nije potvrdila, ali ni odbacila navode za sada se možemo voditi onom – gdje ima dima, ima i vatre.



Ako se glasine pokažu točnima to će ujedno značiti kako je Texas Instruments pronašao način za povratak u poslove oko mobitela i tableta, a koji je napustio krajem 2012. godine obustavljanjem proizvodnje OMAP procesora.