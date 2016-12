Meizu predstavio 5,5" M5 Note

Za kraj godine Meizu je pripremio još jedan mobitel –M5 Note. Kako i priliči nazivu Note mobitel dolazi s velikim 5,5-inčnim zaslonom.



Meizu je u ovaj model ugradio LTPS zaslon rezolucije 1.920 x 1.080 piksela kojeg odlikuje kontrast od 1.000:1 i osvjetljenje od 450 cd/m2. Gustoća zaslona je 403 ppi-a. Iznad zaslona nalazi se zakrivljeno 2.5D staklo. M5 Note moći će uskoro nabaviti u dvije inačice – slabijoj s 3 GB RAM-a i 16/32 GB interne memorije te jačoj s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije.



U oba slučaja pogonsku snagu daje MediaTekov Helio P10 SoC. Sa stražnje strane nalazi se kamera rezolucije 13 MP s bljeskalicom, a s prednje, kamera rezolucije 5 MP i skener otiska prsta. Isto tako baterija kojoj je zadatak osigurati što dulju autonomiju je kapaciteta 4.000 mAh.



M5 Note podržava Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth (4.0) i 4G tehnologije (VoLTE). Softversku stanu uređaja čini Flyme OS 6.0 koji se temelji na Androidu 6.0 (Marshmallow). Dimenzije uređaja su 153,6 x 75,8 x 8,1 milimetar, a težina 175 grama.



Na domaćem (kineskom) tržištu prodaja kreće od 8. prosinca po početnoj cijeni od 900 juana. Vrijeme dolaska M5 Notea na zapadna tržišta tek treba biti određeno, kao i cijene. No, ako budu iste kao na kineskom tržištu onda će za najslabiji model (3GB/16GB) biti potrebno izdvojiti oko 130 USD (plus porez), a za najjači (4GB/64GB) oko 220 USD (plus porez.