Micron bolji od očekivanja uz pad prihoda i gubitke

Za tekući kvartal Micron najavljuje dobit između 140 i 220 milijuna dolara

Proizvođač memorijskih čipova Micron Technology objavio je za svoj fiskalni četvrti kvartal rezultate poslovanja koji su bolji od očekivanja analitičara.



Ukupni Micronovi prihodi pali su 10,6% u odnosu na godinu ranije, na 3,22 milijarde dolara, no to je bolje od očekivanja analitičara koja su bila za razini od oko 3,15 milijardi dolara. Istovremeno je tvrtka poslovala s gubitkom od 170 milijuna dolara naspram dobiti od 471 milijun dolara godinu ranije.



No zahvaljujući djelomičnom oporavku tržišta računala i povećanju cijena memorijskih čipova, za tekući kvartal tvrtka najavljuje dobit između 140 i 220 milijuna dolara.