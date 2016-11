Microsoft na Device Dayu predstavio Shape the future uređaje

Na jučer održanom Device Dayu u zagrebačkom hotelu Aristos, na kojem se okupilo više od 70 sudionika iz partnerskih kompanija, Microsoft je u suradnji s tvrkom HP Inc. predstavio uređaje posebno konfigurirane za sustav obrazovanja u Hrvatskoj. Putem ovih uređaja će učiteljima i učenicima biti dostupan Microsoftov softver za efikasnije učenje i povećanje produktivnosti. Uređaji su dostupni u okviru Shape the future globalnog programa tvrtke Microsofte čiji je cilj da se obrazovnim institucijama da mogućnost kupovine računala s jeftinijim Windows licencama, no bez tradicionalnih ograničenja u kontekstu broja prodanih primjeraka obuhvaćenih jednim prodajnim ugovorom. Prvi uređaji bit će dostupni kod ovlaštenih distributera već krajem prosinca, a radi se o prijenosniku HP ProBook 440 G3 te PC-u HP ProOne 400 G2 na kojima su instalirani Windowsi 10 s posebnim funkcionalnostima za obrazovni sustav.



Riječ je zapravo o hardverski dosta slabim računalima. Prijenosnik od 2.984 kn bez PDV-a ima TN HD ekran od 14″, 500 GB čvrsti disk (zašto ne recimo manji SSD?), 4 GB memorije i nepoznati model procesora. Naravno, tu je i Windows Shape the future licenca. All-in-one košta 3.613 kn, a specifikacije su mu jednake kao kod prijenosnika, s iznimkom 20-inčnog ekrana s rezolucijom 1.600×900 piksela. Niti jedan uređaj nema ekran osjetljiv na dodir, a kamoli olovku – koncept kojeg je Microsoftov predavač jako nahvalio tijekom iste prezentacije u kontekstu korištenja s One Note softverom za bilješke i Microsoftovim Edge Internet preglednikom. Doduše, prema shemi o pedagoškom potencijalu različitih uređaja, a koja je također prezentirana na predavanju, klasična PC računala (prijenosnik ili desktop) tek su nešto slabija od 2-u-1 uređaja odnosno tableta opremljenog olovkom.

Treba reći da su dva predstavljena modela tek prvi koji će biti dostupni na domaćem tržištu. Microsoft u suradnji s partnerima planira predstaviti još ovakvih računala koja će, pretpostavljamo, zadovoljiti i zahtjeve korisnika koji su spremni platiti više ili jednostavno imaju drugačije potrebe. Primjerice, jeftini 2-in-1 prijenosnici mogli bi biti dosta zanimljiva opcija – iako imaju slabije hardverske specifikacije od klasičnog prijenosnika, opremljeni su s ekranom osjetljivim na dodir te ih moguće koristiti poput tableta.

Microsoft se također pohvalio s i nekim obrazovnim projektima provedenim u Hrvatskoj. U sklopu WiFi projekta potrošeno je 1,7 milijuna dolara kako bi se 50 hrvatskih škola (30 osnovnih i 20 srednjih) pokrilo s WiFi mrežom profesionalne razine. Istoj mreži učenici mogu pristupati preko svih svojih uređaja, koristeći CARNetov korisnički račun.

U suradnji s CARNetom je također odrađen projekt e-School putem kojeg je 130 domaćih škola dobilo učionicu opremljenu modernim računalima s Windowsima 10 i sustavom elektronske školske ploče. U ovom kontekstu Bačelić, Microsoftov predavač, požalio se da postoji dosta interesa od strane škola za donacije i slične projekte, no da interes u većini slučajeva naglo splasne kad Microsoft zatraži nešto zauzvrat – da se nastavnici educiraju, prezentiraju ovakva rješenja na Microsofotovim događajima za partnere te demonstriraju rad sustava drugim potencijalnim kupcima istog rješenja.