Microsoft: najavljen Creators Update i jeftiniji VR uređaji

Microsoft za prvi dio iduće godine planira još jednu veliku nadogradnju Windowsa 10. Do sada je nadogradnja bila poznata pod kodnom nazivu Redstone 2, a od jučer je dobila i službeni naziv koji glasi –Creators Update.



Glavni fokus bit će na donošenju podrške za 3D (3D for Everyone) čime će se omogućiti skeniranje objekata iz okoline te njihovo prenošenje u 3D okruženje unutar Windowsa 10. Shodno tomu bit će omogućena i manipulacija takvim objektima pomoću novog Painta 3D.



Kako je to Microsoft zamislio najbolje prikazuje video u prilogu. Dodatno, takvi 3D objekti moći se se koristiti i unutar Microsoftovog PowerPointa. Novi Paint 3D je univerzalna aplikacija te podržava zaslone osjetljive na dodir kao i digitalne olovke. Najavljeno je i pokretanje Community dijela koji će omogućiti razmjenu 3D radova između korisnika.



Zahvaljujući suradnji s tvrtkom Trimble dio Microsoftova Communityja bit će i SketchUp– online zajednica koja okuplja 3D kreatore. Paint 3D moći će tako koristiti SketchUp-ove gotove 3D predloške.



Zatim, Microsoft je najavio novi VR set koji izrađivati partnerske tvrtke –HP, Dell, Lenovo, Asus i Acer. Glavna prednost novog seta je njegova relativno niska cijena od 299 USD, što je za petstotinjak dolara manje u odnosu na HTC Vive i Oculus Rift. Uz to najavljena je i nova aplikacija - HoloTour koja će vam omogućiti da se virtualno prošetate najpoznatijim gradovima svijeta.



Microsoftov browser, Edge će također dobiti podršku za 3Dšto će vlasnicima HoloLensa omogućiti lakšu kupovinu online. Na primjer, u potrazi ste za novim komadom namještaja, a ne znate kako bi se uklapao uz postojeći namještaj? Nabacite HoloLens, pokrenete Edge i željeni komad namještaja virtualno prebacite u svoj prostor.



Što je sve bitnoga Microsoft predstavio na jučerašnjem događaju možete vidjeti u skraćenom videu trajanja 8:32 minute.