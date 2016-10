Microsoft najavljuje evoluciju Windowsa 10

"Dođite pogledati što slijedi za Windowse 10" – stoji na pozivnici koja je ovih dana upućena iz Microsofta, a odnosi se na njihovu konferenciju koja će se održati 26. ovog mjeseca u New Yorku. Osim tog natpisa, na pozivnici je slika najobičnijeg uredskog prozora, s natpisom "Imagine what you'll do", iz kojeg ni uz najbolju volju ne možemo iščitati što bi Microsoft mogao predstaviti na rečenoj konferenciji za medije.

No, o mogućem sadržaju ipak se nešto zna. Konferencija je isprva najavljivana kao hardverska, i na njoj se očekivalo predstavljanje novih Surface računala i dodataka za njih u obliku novih miševa i tipkovnica.

Ipak, ako je suditi prema pozivnici, fokus neće biti stavljen na hardver. ArsTechnica doznaje od svojih izvora da će okosnica događanja biti upravo Windowsi 10, i ono što Microsoft sprema za njihovu budućnost. Moguće je da se dotaknu Surface linije, HoloLensa i Xbox-a, ali bi osvježenja trebala stići više sa softverske nego s hardverske strane.

Budućnost Windowsa 10, politika cijena, nadogradnji i opcija za poslovne i privatne korisnike vrlo će vjerojatno biti na tapeti ovog događaja. Sudbina mobilnih Windowsa, koji su u konstantnom padu, također je neizvjesna. Više detalja o svemu ovome nadamo se čuti kroz nešto više od dva tjedna. Događaj će vrlo vjerojatno biti moguće pratiti i putem streaminga, no Microsoft za sada nije dao više informacija o tome.