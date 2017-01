Microsoft prebacio plan, Google nije

Sezona je financijskih izvješća za posljednji kvartal prošle godine, pa su danas svoje brojke objavili iz Microsofta i Alphabeta. U Redmondu imaju razloga za zadovoljstvo jer su im financijski pokazatelji premašili očekivanja analitičara i to za oko 5%. Prihodi su im u posljednja tri mjeseca 2016. iznosili 25,8 milijardi dolara, a velik utjecaj na njih imale su prije svega cloud usluge, koje su donijele gotovo dvostruko više novca nego u istom razdoblju prošle godine.

Zanimljivo, LinkedIn im je u samo tri tjedna, koliko je u proteklom kvartalu bio u njihovom vlasništvu, donio 228 milijuna dolara prihoda, ali je generirao i 100 milijuna dolara gubitaka. Pad prihoda i dalje bilježe u odjelu koji se bavi hardverom, ponajviše zbog slabije prodaje mobitela i Xbox-a.

Nešto južnije, u Mountain Viewu, Alphabet (Google) je izvijestio o porastu prihoda i zarade, no to nije impresioniralo optimistične investitore. Prihod je porastao za 22% i iznosio 26,06 milijardi dolara u posljednjem kvartalu, i to na račun mobilnog pretraživanja i oglašavanja u video zapisima (YouTube). Konačni rezultat nije zadovoljio analitičare jer je kompanija povećala svoja ulaganja u hardver i nova područja izvan Googlea, a i platila više poreza nego je bilo očekivano.

Wall Street je reagirao više u skladu s očekivanjima nego s rezultatima, pa je dionica Microsofta lagano dobila na vrijednosti tijekom današnjeg dana (+1,5%), dok je Alphabetova potonula čak 6%.