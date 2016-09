Microsoft više neće vraćati deinstalirane aplikacije tijekom nadogradnje Windowsa 10

Poznato je kako Windowsi 10 dolaze s unaprijed instaliranim aplikacijama koje većina korisnika ne koristi pa ih stoga odmah po instalaciji Windows 10 i uklone. Neke od njih su Candy Crash Saga, 3D Builder, Groove Music, Maps, Mail i dr.



No, Microsoft trenutno ima jednu dosta iritantnu naviku – defaultne aplikacije koje su korisnici deinstalirali nanovo instalira sa svakom novom nadogradnjom Windowsa 10. No, čini se kako su brojne pritužbe korisnika konačno urodile plodom te kako to ubuduće neće biti slučaj.



Dona Sakar, glavna i odgovora za Windows Insider program najavila je kako će počevši od Builda 14926 deinstalirane aplikacije takvima i ostati. Isto će vrijediti i za velike nadogradnje poput dolazeće Redstone 2 nadogradnje koja je planirana za proljeće 2017. godine.