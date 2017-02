Microsoftova aplikacija pomaže oboljelima od ALS-a

Pripravnik u Microsoft Researchu, Xiaoyi Zhang, razvio je aplikaciju GazeSpeak, koja će osobama oboljelima od amiotrofične lateralne skleroze (ALS) olakšati komunikaciju. ALS je ozbiljna neurološka bolest koja uzrokuje slabost mišića, invalidnost i na kraju smrt (od ALS-a boluje i poznati znanstvenik Stephen Hawking).



Standardni način komunikacije s osobama oboljelima od ove bolesti uključuje praćenje njihovih očiju, točnije nakon zapisivanja određenih slova po ploči nadziru se pokreti očima koje učini oboljela osoba. Xiaoyi Zhang ne mijenja koncept praćenja pokreta očima oboljelih osoba, no pisanje slova po ploči zamjenjuje spomenutom mobilnom aplikacijom.



Slova engleske abecede su unutar njegove aplikacije odvojena u mrežu od četiri kvadrata, na ekranu ispitanika, ali i na stražnjoj strani uređaja, na naljepnici koju vidi osoba oboljela od ALS-a. Komunikacija je moguća zahvaljujući tome što je aplikacija sposobna pratiti pokrete očiju koje je učinila oboljela osoba (gore, dolje, lijevo, desno u skladu s položajem pojedinih kvadrata sa slovima abecede).



Zatim se uz pomoć umjetne inteligencije i predviđanja unosa teksta unutar aplikacije formulira riječ koju je oboljela osoba željela izreći. Putem standardnih metoda jedna rečenica se uspješno formulira nakon 123 sekunde, dok putem GazeSpeaka rečenica biva formulirana nakon prosječno 78 sekundi.



Valja napomenuti da će aplikacija biti ograničena na iPhone i iPad uređaje, dakle na iOS platformu te da će ju Microsoft službeno predstaviti u svibnju na Konferenciji o ljudskim faktorima u računalnim sustavima (Conference on Human Factors in Computing Systems). Također, radi se aplikaciji čiji će kod biti javno objavljen.