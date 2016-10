Microsoftovo All-In-One računalo zvat će se Surface Studio (kažu...)

Zadnjih mjeseci se u medijima dosta šuškalo kako Microsoft priprema napad na Apple, točnije na njegovu All-in-One seriju računala – iMac. Prema do sada poznatim informacijama Microsoft je pripremio ili je barem testirao tri različita All-In-One uređaja.



Podsjetimo, unutar projekta kodnog imena "Cardinal" Microsoft je testirao uređaje s 21", 24" i 27" zaslonima s rezolucijama od 1.920 x 1.080 i 3.860 x 2.140 piksela. Početkom rujna ove godine, Mary Jo Foley (dobro upućeni izvor u zbivanja unutar Microsofta) također je potvrdila ove navode te dodatno navela kako Microsoftov AiO možemo očekivati najkasnije do kraja listopada.



Kako je Microsoft za 26. listopada (danas) zakazao posebni događaj na kojemu će biti govora o njihovom novom hardveru i softveru nije teško zaključiti kako će dio vremena biti rezerviran i za predstavljanje prvog Microsoftovog All-In-One računala. Zadnjih mjeseci se dosta šuškalo i oko naziva – Surface AiO.



No, prema podacima s kojima raspolaže američki odvjetnik za zaštitu tržišnih marki Brian Conroy, samo dio naziva je točan – Surface. Naime, Conroy je primijetio zahtjev za zaštitu imena koju je podnio Microsoft, a među kojima se nalazio i naziv Surface Studio. Ostala dva imena su Surface Dial te Dial.



Budući da je Conroy nedavno pogodio naziv (tada) budućih Appleovih bežičnih slušalica (AirPods), za sada nemamo razloga ne vjerovati mu, barem do početka događaja (danas u 16 sati po našem vremenu).