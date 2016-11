Milijarda ljudi na Facebook ide samo preko mobilnih uređaja

Facebook je objavio svoje financijske rezultate za treći kvartal ove godine. Tijekom tri mjeseca, od srpnja do rujna, društvena je mreža uprihodila 7,01 milijardi dolara, što je više nego što su analitičari očekivali. Prihodi od oglašavanja iznosili su 5,7 milijardi dolara, a vidljiv je snažan rast prihoda od mobilnog oglašavanja.

Istodobno s objavom ovih dobrih rezultata iz Facebooka su upozorili investitore da bi u tekućem kvartalu moglo doći do usporavanja rasta prihoda od oglašavanja. Razlog za to je fizičko ograničenje same društvene mreže u broju oglasa koji može prikazati korisnicima a da značajno ne umanji njihovo iskustvo korištenja. Ova najava nije dobro odjeknula na Wall Streetu pa je dionica Facebooka potonula za oko 7% zbog slabijih očekivanja do kraja ove godine.

U sklopu objave financijskih pokazatelja iz Facebooka su se osvrnuli i na svoj broj korisnika. Fejsom se trenutačno u svijetu aktivno služi 1,79 milijardi ljudi (korisnici aktivni barem jednom na mjesec). Od njih, čak milijardu korisnika se tijekom mjeseca na mrežu prijavljivalo isključivo putem mobilnih uređaja. Ovo je prvi puta da Facebook bilježi preko milijardu "mobile-only" aktivnih korisnika.

U promatranom tromjesečju Facebook je zaposlio dodatnih 1.200 ljudi, te sada zapošljava njih ukupno 15.700.