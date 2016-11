München razmatra povratak na Windowse i MS Office

Zaljubljenici u Linux svake godine najavljuju kako će ona iduća biti godina Linuxa. Sada već davne 2004. godine šanse za to su bile veće nego ikada – njemački grad München odlučio je prijeći na otvoreni kod te skupe Windowse i MS Office zamijeniti s besplatnim Linuxom i besplatnim uredskim paketom (OpenOffice/LibreOffice).



Cijeli proces prelaska s jedne platforme na drugu konačno je i dovršen gotovo desetljeće kasnije (krajem 2013.). No, nedugo potom počele su se pojavljivati i naznake kako minhenska gradska Uprava i nije najsretnija s posebnom LiMux distribucijom Linuxa.



Naime, najčešći prigovori dolazili su i još uvijek dolaze na ime kompatibilnosti. Odjel za ljudske resurse objašnjava kako je produktivnost djelatnika značajno opala zbog rušenja sustava i bugova koje mogu popraviti samo njihovi inženjeri. Dodatna zamjerka je upućena na starost softvera poput samog operativnog sustava te uredskog paketa, ali i browsera i dr. Spominju se i problemi s printanjem, pregledavanjem i uređivanjem dokumenata, ali i razmjena dokumenata s vanjskim komitentima.



Iako se u novom izvještaju ne navodi uz koji OS se vežu spomenuti problemi čini se kako se ljubav između Linuxa i Münchena primiče kraju. Naime, dio izvještaja koji se odnosi na probleme oko razmjene dokumenata s vanjskim komitentima upućuje na to da pritužbe iz izvještaja ipak idu na adresu LiMuxa. Izvan gradske uprave je ipak daleko više Windows nego Linux korisnika.



No, problema zasigurno ima i unutar gradske uprave gdje se pored 20-tak tisuća računala s LiMuxom koristi i nešto više od 4.000 računala s Windowsima. Dodatan problem je i šarenilo verzija na obje strane. LiMux u najnovijoj 5.0 verziji (bazirana na Ubuntuu 12.04 LTS) nalazi se na tek 45% računala, dok ostatak „vozi“ neku od starijih verzija LiMuxa (32% verziju 4.1, te 23% LiMux 4.0).



Od preostalih Windows računala 77% njih ima Windowse 7, 9% računala Windowse XP i Vista, a 14% računala prastare Windowse 2000. Kao što preko noći München nije prešao na Linux tako se neće ni preko noći dogoditi povratak na Windowse. Naime, izvještaj kojeg trebaju proučiti ima 450 stranica, tako da se rasprava o povratku Microsoftovim tehnologijama ne očekuje prije siječnja 2017. godine.



Prema izvještaju minhenski gradonačelnik Dieter Reiter je pristalica povratka Windowsima i MS Office-u, dok Philippe Louis iz Zelene stranke najavljuje kako će on i njegovi kolege nastaviti zagovarati tehnologije otvorenog koda.