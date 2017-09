Mobilno oglašavanje potpomognuto tehnološkim inovacijama zauzima sve veći udio oglašivačkog tržišta

Dmexco predstavlja najznačajniji događaj u svijetu digitalnog marketinga koji na jednom mjestu okuplja marketinške i tehnološke stručnjake koje interesiraju najnoviji disruptivni trendovi u marketingu te istražuju i otkrivaju nove digitalne potencijale za budućnost poslovanja. Dmexco je mjesto susreta kreatora i vizionara budućih marketinških trendova, a konferencija okuplja brojne marketinške i medijske profesionalce te tehničke i kreativne mislioce. Dmexco se zadnjih godina profilirao kao vodeći globalni događaj i sajam predstavnika svijeta digitalnog marketinga te jedan od najznačajnijih događanja u tom sektoru.

Na Dmexco konferenciju prošle je godine sudjelovalo 50.700 posjetitelja u 2 dana trajanja konferencije, preko 1.019 izlagača iz cijelog svijeta, a sama konferencija bilježi kontinuiran rast. Od 2009. godine na ovamo, kad je održana prva Dmexco konferencija, bilježi se porast u broju posjetitelja od 343 posto.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 570 govornika iz cijelog svijeta, a govornici su neki od najutjecajnijih ljudi iz svijeta marketinga i tehnologije (Sir Martin Sorell, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey i mnogi drugi). Red View Media je domaća tehnološka-oglašivačka tvrtka koja se bavi inovativnim rješenjima u digitalnom marketingu, a posebice je zadnjih godina fokusirana na mobilno oglašavanje.

Mobilno oglašavanje zadnjih se godina sve više pozicionira kao iznimno važan komunikacijski kanal zbog značajnih promjena u ponašanju potrošača. Mobiteli su postali sastavni dio života i svakodnevnice. Vrijeme provedeno na mobilnim uređajima i dalje raste velikom brzinom. 63 posto korisnika pametnih telefona koriste svoje mobilne uređaje svakih 30 minuta, a njih 22 posto svakih pet minuta (izvor: IAB, June 2017, „Always on – A Global Perspective of Mobile Consumer Experience“). Stoga ne čudi da su neke kompanije s time u skladu promijenile i svoje poslovne filozofije, kao npr. Spotify koji je prešao sa strategije Mobile first, na strategiju Mobile Only. A na samoj Demexco konferenciji bilo je i nekih dramatičnih izjava poput one Iana Wilsona iz Heinekena, koji je najavio kako Heineken planira preći na Mobile Only strategiju, iako trenutno prodaju samo 1 posto svojih proizvoda online. Korištenje mobitela za surfanje Internetom ima veći udio od korištenja računala ili bilo kojeg drugog ekrana u konzumaciji sadržaja (video i dr.) i za korištenje društvenih mreža.

Mobitel postaje najefikasniji komunikacijski kanal u marketingu jer je pažnja korisnika usmjerena na ekran, u usporedbi s npr. gledanjem TV-a, gdje je TV često pasivan medij. Video oglašavanje na mobitelu pokazuje se kao najbolja metoda postizanja dodatnog dosega, uz TV kampanje. Svi parametri pokazuju da mobilno oglašavanje ostvaruje najveći brand recall, značajno utječe na prepoznatljivost brenda i direktno povećava namjeru kupnje. Osim toga, mobilnim oglašavanjem može se efikasno gađati ciljna skupina, često ona koja sve manje konzumira TV, naročito kod brend kampanja i kod akcijskih-prodajnih kampanja.

Jedna od zanimljivih izjava na Dmexco konferenciji je i ona Marca Pricharda iz tvrtke P&G, koji je istakao kako digitalno oglašavanje slavi svoj 21. rođendan te je konačno došlo vrijeme da se taj sektor počne zrelo i punoljetno ponašati. Zato je između ostalog naslov njegovog izlaganja promijenjen u Wake-Up Call umjesto Transformational RoadMap for Brand Building. Vrijeme je da se napokon svi udruže - agencije, oglašivači, tehnološke tvrtke - u nastojanju da se postigne Media Transparency i Brand Safety. Vrijeme je da se prestanu plasirati video oglasi u trajanju od 30 sekundi, kad je prosječna gledanost oglasa 1,7 sekundi te da se stvore kreativni formati oglasa u trajanju od max. 2 sekunde. Drugim riječima, kako je zaključio Prichard, vrijeme je da marketingaši i tehnološke kompanije riješe problem napornih oglasa i slože bolje iskustvo za potrošača.

U mobilnom oglašavanju iznimno je važna kreativnost, kojoj se mora ozbiljno pristupiti jer online pregledavanje videa raste za 20 posto u 2017. godini, od čega pregledavanje videa putem mobilnih uređaja raste za 35 posto, dok putem fiksnih uređaja, kao što su desktop računala, laptopi i smart TV raste za samo 2 posto. Procjenjuje se da će video oglašavanje rasti za 23 posto u 2017. godini te da će mobilno video oglašavanje preteći video oglašavanje na fiksnim uređajima u 2018. godini (Global Intelligence, issue 3_2017 by Zenith). U sklopu Dmexco konferencije predstavljen je zanimljiv sadržaj i brojni zanimljivi predavači, a izdvajamo neke od najinteresantnijih tema o kojima je na konferenciji bilo govora: Novi pogled: kakve veze nedostaju u mobilnom oglašavanju?

Priča o mobilnim uređajima iz perspektive sve veće potrebe za upotrebom personaliziranog sadržaja i fokus na neometanom iskustvu potrošača. Sve je veća važnost povezivanja mobilnih uređaja sa stvarima, domovima i automobilima. Javlja se i potreba za sve većom optimizacijom i operacionalizacijom medijskog mixa za različite brandove kao i jačanje upotrebe geo-lokacija u marketingu, gdje i kad god se potrošač angažira.

Hrabri iskoraci – nova iskustva u radu s brandovima

Lako je nastaviti s izradom TV spotova i online filmova od 30 sekundi. To je metoda oglašavanja. Ali danas živimo u društvu koje sadržaj koji želi gledati - povlači. Kupci su više angažirani, oni kupuju i posjeduju različite brandove te često njuškaju prije kupovine i informiraju se online. Dugotrajno enkodiranje memorije postaje važan čimbenik u poticanju namjere kupnje. Ipak, tradicionalni model rada agencija zadržao se desetljećima isti, međutim, treba se mijenjati i prilagođavati budućim iskustvima.

Tehnologija pripovijedanja: kreativnost na temelju podataka

Kako podaci postaju sve sofisticiraniji, brandovi i izdavači nalaze se u važnoj točki preokreta - između kraja dosadnog oglašavanja s prekidima i onog što nam dolazi - digitalnog pripovijedanja kroz poboljšanu upotrebu podataka. Glavna pitanja glase: Koji sadržaj potrošač želi? Koje platforme se rabe? Kako mogu istinski doživjeti proizvod ili uslugu? Mogu li pametni podaci odgovoriti na ta pitanja, što zauzvrat stvara temelje za izgradnju priča koje postaju temelj kreativnih i dizajnerskih odluka.

Mobilne tehnologije preuzimaju primat na putu potrošača – što to znači za oglašivače?

Mobilni korisnici danas su neprekidno uključeni. Koriste svoje pametne telefone kao prošireni mozak, koriste ih, između ostalog, i za istraživanje i instant kupnju. Mobilni telefoni preuzimaju sve više središnju ulogu u putovanju potrošača (Customer Journey) i to donosi prekretnice u marketingu.

Programatska kreativnost - kada se content marketing pokaže kao pametna solucija

Bez obzira iz koje perspektive gledate, sadržaj je vjerojatno najvažnija komponenta cjelokupnog iskustva korisnika. Stoga, trajni izazov marketinga postaje dohvaćanje potencijalnih i sadašnjih korisnika na pravim kanalima, s pravim sadržajem, u pravo vrijeme. U tom se koraku sve veći fokus stavlja na marketinšku automatizaciju, koja pomaže tvrtkama da prilagode korisničku dostupnost čineći sadržaj relevantnijim i pravodobnim. Pozitivno, marketingaši sada imaju vremena za inovaciju i rast svojih robnih marki kroz stvaranje sadržaja, pri tome ne moraju brinuti kako analizirati i koristiti podatke. Ali razmjer promjena koje je marketinška automatizacija donijela u digitalno oglašavanje i kreativni procesi daju razlog za strah po pitanju suvišnosti ljudske radne snage. Može li uopće tehnologija preuzeti kreativnost? Kako postići da sadržaj ostane kralj u automatiziranom carstvu kupaca?

Upoznajte umjetnu inteligenciju: kad marketing mašine uče

U današnjoj digitalnoj ekonomiji nije dovoljno dostaviti personalizirano iskustvo korisnika. Ta iskustva moraju biti pametno usmjerena, brža i relevantna za lako ometenog korisnika. Mnogi marketingaši već smatraju da je strojno učenje ključno za dostavu pravodobnih i relevantnih korisničkih iskustava. Mašine određuju publiku korisnika na temelju prethodnih i trenutačnih ponašanja i odmah daju procjene vrijednosti publike za određenu robnu marku.

Primjer IBM-ove suradnje sa Salesforceom predstavilo je jedinstveno marketinško rješenje bazirano na umjetnoj inteligenciji koje je spojilo IBM Watson i Salesforce Einstein. Sada se mogu saslušati dva briljantna uma tih tvrtki i slušati njihov razgovor o tome kako strojno učenje transformira marketing i kako to može osnažiti trgovce da koriste podatke na način koji nikada prije nije bio isproban.

Umjetna inteligencija kao pokretač promjena: utjecaj na industriju oglašavanja

Od Watsona do Siri, Alexe do Cortane, praktički svaka velika tehnološka tvrtka (IBM, Apple, Amazon, Microsoft) ispituje granice umjetne inteligencije kao osobnog pomoćnika za dijalog, ili druge načine boljeg ciljanja potrošača. Uz svu pažnju posvećenu tim alatima, ad tech se bavi istraživanjem načina primjene ove znanosti u umjetnost oglašavanja.

Nedavni hype oko umjetne inteligencije postavlja pitanje kako oglašivačka industrija definira taj koncept, kakvu ulogu ona može igrati u oglašavanju i kakav bi utjecaj mogla imati za digitalne medije i tehnologiju oglašavanja u budućnosti. U trenutnom krajoliku raznolikih tehnologija, postavlja se pitanje gdje se nalazi linija između umjetne inteligencije i pada strojnog učenja? Kakav će biti povrat ulaganja u odnosu na razinu napora koji je potrebno uložiti? Kako bi uvođenje uređaja za prikupljanje podataka koji zvuče i reagiraju kao ljudsko biće moglo utjecati na privatnost potrošača, te ostale aspekte medijske industrije?

Umjetna inteligencija u digitalnom marketingu – trebamo li se je bojati ili je prigrliti?

Zanimljiva iskustva ne događaju se sama od sebe. To je težak posao koji sadrži tonu podataka i sadržaja. Uz umjetnu inteligenciju i strojno učenje, marketingaši se sada mogu osloniti na tehnologiju za prikupljanje i analizu ogromnih količina podataka. To nadahnjuje kreativnost i transformira način na koji radimo. Umjetna inteligencija snaži tvrtke da se lakše nose s današnjim sve složenijim tržišnim izazovima.

Pripreme za implementaciju GDPR-a: prihvaćanje neizbježne regulative

Stupanjem na snagu regulative u 2018. godini, nova Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) i predstojeći propisi o zaštiti privatnosti donijet će fundamentalne izmjene zakonskog okvira u kojem svaki posao koji se bavi prikupljanjem i obradom podataka u Europi mora funkcionirati po novim pravilima. Novi propisi pogotovo će utjecati na tvrtke koje se oslanjaju na podatke od trećih strana, ili čiji se poslovni model temelji na praćenju ponašanja potrošača na Internetu i u načinima njihova korištenja podataka.