Mobilno surfanje preteklo desktope

Mobilni pristup Internetu neupitno postaje sve značajniji – do sada su to pokazivali prihodi internetskih kompanija i njihove odluke da se sve više orijentiraju na mobilne web stranice, a sada postoji i statistička potvrda ovog trenda. Po prvi puta u povijesti, u listopadu je ove godine korištenje Interneta putem mobilnih uređaja (mobitela i tableta) preteklo surfanje s osobnih računala. Pokazuju to najnoviji podaci istraživačke kuće StatCounter, objavljeni danas.

Mobilno surfanje proteklog je mjeseca zaslužno za 51,3% prometa ostvarenog na Internetu u cijelom svijetu. Ostalih 48,7% otpada na desktop računala. Ovaj trend porasta mobilnog korištenja Interneta nauštrb "stolnoga" vidljiv je od 2009. godine, a nema naznaka da bi se u budućnosti mogao okrenuti.

Mobilni web postaje standard za sve vlasnike internetskih stranica, a iz StatCountera posebno na njega skreću pozornost malim poduzetnicima čije stranice su zastarjele i nisu u potpunosti prilagođene za pregledavanje na manjim ekranima mobitela i tableta.