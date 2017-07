Mobis electronic postao distributer ASUS mobitela

Danas su u Zagrebu tvrtke ASUS i Mobis electronic prvi put javnosti predstavile novu suradnju i pametne telefone ASUS ZenFone AR i ASUS ZenFone LIVE. Novi ASUS ZenFone uređaji donose vrhunske inovacije u tehnologijama virtualne i proširene stvarnosti na mobilnim telefonima, a na tržištu se očekuju ovog ljeta.



Tvrtka Mobis electronic ove je godine navršila 25 godina aktivnog poslovanja kao distributer poznatih svjetskih marki mobilnih telefona, opreme i drugih elektroničkih uređaja. Trenutno surađuje s većinom renomiranih brandova iz mobilne industrije kroz veleprodajne i maloprodajne aktivnosti u široj regiji. Suradnjom s ASUS-om, Mobis upotpunjuje ponudu vrhunskih pametnih telefona na hrvatskom tržištu za sve ciljane skupine, od gaming do business segmenata, rečeno je na današnjoj tiskovnoj konfrenciji Mobis electronica i ASUS-a.



Evo što još stoji u priopćenju izdanom povodom ovog događaja:



"ASUS ZenFone AR je smartfon nove generacije koji donosi značajan napredak u svijetu virtualne stvarnosti na mobilnim telefonima (VR) i tehnologiji proširene stvarnosti (AR). To je prvi pametni telefon koji omogućuje korištenje Tango i Daydream tehnologije. Tango je aplikacija bazirana na skupu senzora i računalnih softvera od strane Googlea koja omogućuje korisnicima jedinstveno AR iskustvo na pametnom telefonu, kao što su AR gaming, AR programi i navigacija u zatvorenim prostorima. Daydream je Googleova platforma za visoku kvalitetu virtualne stvarnosti (VR) na mobilnim telefonima. ZenFone AR razvijen je u uskoj suradnji s Googleom kako bi pružio najbolje iskustvo Tango i Daydream platformi.



ZenFone AR je najtanji i najlakši uređaj koji omogućuje korištenje Tango aplikacije. Ovakav napredak u veličini i težini omogućen je inovativnim ASUS TriCam ™ sustavom koji se sastoji od glavnog fotoaparata od 23 MP, fotoaparata za praćenje kretanja i kamere s mogućnošću percepcije dubine. Za razliku od sustava s tri kamere na drugim uređajima, dizajn ASUS TriCam sustava omogućuje da telefon bude tanji i lakši.



ZenFone AR ima snažan Qualcomm Snapdragon 821 procesor koji je optimiziran za aplikaciju Tango i prvi je smartfon na svijetu s 8 GB radne memorije. Snažne performanse i inovativni fotoaparati telefona ZenFone AR u suradnji s Tango aplikacijom pruža neodoljiva AR iskustva. Prekrasan 5,7-inčni WQHD Super AMOLED zaslon i novi petomagnetni zvučnik čine Dayderam VR aplikacije, igrice i videozapise impresivnijima i zabavnijima. Operativni sustav Android 7.0 'Nougat' omogućuje korisnicima da iskoriste sve potencijale ZenFone AR telefona s novim značajkama za multitasking i drugim poboljšanjima koja pružaju izvrsno iskustvo korištenja mobilnog telefona.



ASUS ZenFone Live prvi je smartfon koji ima ugrađenu i optimiziranu tehnologiju za uljepšavanje fotografija u stvarnom vremenu unutar BeautyLive aplikacije. Ovaj izvrstan smartfon omogućuje korisnicima visoku kvalitetu videozapisa uživo koji su svjetliji, ljepši i sjajniji prilikom objava na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i YouTube. ZenFone Live korisnicima omogućuje stvaranje i prezentiranje savršenog izgleda tijekom objava i podjele videozapisa uživo na društvenim mrežama.



Aplikacija BeautyLive kombinira pametne algoritme i hardversko ubrzanje kako bi automatski stvorila slike glatke kože i uklonila nepravilnosti, a jednostavno se integrira s Facebookom, Instagramom i YouTubeom. Rezultat je sposobnost izrade i emitiranja trenutnog glamura koji prikazuje korisnike prekrasnima kakvi žele biti tijekom svakog prijenosa uživo.

Kako bi bilo omogućeno da se korisnikov glas što bolje čuje, ZenFone Live ima dva visoko osjetljiva MEMS mikrofona koji su izvrsno podešeni i precizno smješteni kako bi omogućili smanjenje buke. Ovaj pažljivi raspored omogućuje kristalno čist prijenos govora tako da korisnici mogu uživati u potpuno jasnim videozapisima uživo, bez obzira na to je li pozadina prometna ulica, bučni bar ili shopping centar.



ZenFone Live ima prednju LED bljeskalicu koja osvjetljava stvarne tonove kože. ZenFone Live također ima 13MP kameru s otvorom blende od f / 2.0, petoprizmnu stražnju leću uz sve prednosti ASUS-ove PixelMaster vodeće tehnologije za snimanje pri slabom osvjetljenju. ZenFone Live krasi vrhunsko kućište s metalnim premazom koje lijepo leži u ruci."