Ovo su moderatori panela na Bug Future Showu 2017...

Bug Future Show 2017 dogodit će se idući tjedan, u četvrtak, 26. siječnja 2017. u zagrebačkom Kinu Europa, pozivnice su već poslane, a polako vam otkrivamo i program... Danas vam predstavljamo ekipu koja će "rukovoditi" događanjima na glavnom stageu BFS-a, a ako još niste dobili svoju pozivnicu za ovogodišnji show, zatražite je dok ih ne ponestane na info@bfs.bug.hr.



Voditelj Bug Future Showa 2017 bit će njegov zaštitni znak, najveći fan i neizostavna karika - Ivan Šarić...



Oni prkose zastarjelom obrazovnom programu približavajući tehnologiju, matematiku, elektroniku i znanost najmlađima koristeći odgojne metode budućnosti koje su osmislili sami. Učitelji heroji u vlastitoj režiji „podvaljuju“ djeci ljubav prema učenju i znanjima neophodnim za život u drugačijem, boljem svijetu, opremajući razrede iPadima, vodeći ih na virtualna putovanja, nižući odličja na natjecanjima znanja diljem svijeta, približavajući najsuvremenije tehnološke dosege čak i onima predškolskoj dobi. Čudotvorce koji će vas zapanjiti predstavit će te ih propitati o njihovim motivima, rezultatima, ali i preprekama na koje nailaze najveći među najvećim arhitektima boljeg svijeta, Toni Milun.



Računala postaju pametnija, sposobnija i efikasnija od ljudi, a mobilni appovi, gadgeti i roboti odrađuju za nas poslove zbog kojih postojeća zanimanja postaju izlišna, čak i kada nisu rutinirana. Dolazi era vladavine umjetne inteligencije u kojoj automobili voze sami, mobiteli daju bolje pravne savjete od odvjetnika, roboti bolje lijeće od kirurga, a strojevi kuhaju bolje od Michelinovihchefova, no nije sve tako – bijelo! Što ako računalna pamet otiđe predaleko? Jesu li ostvarivi scenariji u kojima će roboti uništiti ljude? Umjesto da služi nama, hoćemo li mi postati sluge digitalnoj tehnologiji? Odgovore će sa svojim sugovornicima potražiti doajen BFS-a Darian Škarica.



Nakon Ubera i Airbnba koji su prateći trend sharing ekonomije izmijenili tržište taksi usluga i hoteljerstva, tehnologija će uzrokovati kudikamo dramatičniju promjenu – nestati će tržište rada kakvog poznajemo! Umjesto da nas zapošljavaju korporacije, međusobno ćemo zapošljavati jedni druge jer – dolazi era gig-ekonomije. Hoće li „gigeri“ biti oni koji će zarađivati najviše? Hoćemo li se moći obogatiti koristeći aplikacije za „giganje“? Kako će se u eksploziji freelansanja i svojevoljnog napuštanja radnih mjesta snaći države i poreznici? Nestanak postojećih zanimanja i stvaranje novih prilika je za one koji prvi prihvate tehnološku promjenu, a kako u tu priliku doći saznat ćemo od sugovornika moderatorice Tanje Ivančić.



Pobjednici Idea Knockoutu, riječki startup STEMI nastupio je kao izlagač na CES-u 2017. Kako im je bilo u Las Vegasu? Što su postigli? Zašto si im štand došli obići predstavnici Googlea, Amazona, Applea, Samsunga, Philipsa i CNN-a? Hoće li raditi za njih? Kakav je osjećaj prvi puta otići u Ameriku? Jesu li se oduprijeli porivima koje u svakome izaziva "grad grijeha"? Na sve će ova pitanja STEMI-jevci dati odgovor još jednom noobu s ovogodišnjeg CES-a - on je Antonio Zavada.



Na samom kraju Bug Future Showa u jedinstvenoj raspravi po prvi puta u povijesti sučelit će se Superman, Batman i Spiderman kako bi – pred očigledni odlazak u mirovinu – raspravljali o tome tko će ih naslijediti. Tko su idoli, zvijezde i superjunaci generacija u dolasku? Čije će postere naši klinci lijepiti po svojim zidovima? Može li Snapchat nadomjestiti čar stripova, YouTube uzbuđenje koncerta, a Battlefiled 1 užitak ratnih filmova? Je li desetljetne superjunake pregazila tehnologija pomičući granicu imaginacije? Najmoćniji trio svih vremena priprema odgovore na ova pitanja u spektakularnoj završnici BFS-a 2017.