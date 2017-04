Molekularni origami – novo dostignuće nanotehnologije

„Lako je tebi crtati formule po ploči!“, zajaukao je moj kolega kad sam mu ukratko obrazložio što bi nam bilo činiti. Da bi se došlo do nove molekule s nekim pretpostavljenim svojstvom treba imati trenutak inspiracije (koji dođe ili ne dođe) – no da bi se od njezine kemijske formule došlo do bijeloga praha na dnu epruvete treba potrošiti i koju godinu. Tako je i s molekularnim strojevima. Davno sam pročitao znanstveni članak u kojim se opisuju strukture i svojstva nekoliko nanometara velikih zupčanika napravljenih od ugljikovih atoma (modifikacijom nanocjevćica) – no ti se zupčanici, koliko mi je poznato, vrte samo u glavi onih koji su ih nacrtali. Kemičari su sintetizirali molekule najrazličitijih oblika, od kocke (kubani), ljestava (laderani) i starinskoga prozora - onoga sa četiri odvojena stakla (fenestran) do molekula nalik na nogometnu loptu (buckminsterfulleren), krž (helvetan) i šesterokraku zvijezdu (izraelan). No svaka od tih molekula bila je svojevrsna senzacija, a pronalazak buckminsterfullerena (C60) bilo je revolucionarno otkriće vrijedno Nobelove nagrade. Tehničkim rječnikom rečeno, svaku je molekulu željenog oblika trebalo posebno projektirati.



Zbog svega toga ne treba vas čuditi moje oduševljenje kada sam pročitao u najnovijem broju časopisa Science (od 24. ožujka) kako su dvojica njemačkih znanstvenika, Florian Praetorius i Hendrik Dietz, pronašli metodu kojom se može dobiti objekt ne veći od 100 nm bilo kojeg oblika jednostavnim miješanjem kemikalija! Da budem sasvim precizan: njemački su znanstvenici dobili 18 oblika miješanjem molekula DNA s molekulama 12 vrsta proteina koji su ih povezivali (staple proteins). Svi više-manje znamo što je DNA, no što bi bili ti „spojni proteini“?

Da ne duljim: svaki se spojni protein sastoji od tri dijela. Dva se njegova dijela vežu za dvije molekule DNA, specifično prepoznavajući njihov redoslijed (sekvenciju) nukleoida. Svaki se od ta dva dijela molekule sastoji se od terminalne sekvencije (100 povezanih aminokiselina) nakon čega slijedi 20 podjedinica (svaka sa 34 aminokiseline). Ta se proteinska hvataljka obavija oko 21 para baza ili četiri puna zavoja dvostruke uzvojnice molekule DNA. Drugim riječima molekula se proteina omata oko molekule DNA poput žice oko vijka. No to je tek prvi dio priče. Najvažnji dio priče je polipeptidni lanac (linker) koji povezuje dva dijela spojnog proteina i s njima dvije molekule DNA.



Povezni je lanac, linker, najvažniji jer upravo o njemu ovisi u kakav će međusobni položaj doći dvije molekule DNA. Zbog čega jedan povezni lanac orijentira molekule DNA paralelno, a drugi pod nekim kutom pravo ne znaju ni autori spomenutog članka. Oni su, kažu, povezne lance konstruirali „empirijski“, dakle bez jasne teorijske osnove, no unatoč tome su uspjeli – kao što rekoh – napraviti 12 spojnih proteina, a njihovim vezanjem za molekule DNA stvoriti najrazličitije oblike: lukove, kružnice, kvadrate, trokraku zvijezdu, četverokrakog „ježa“… Sve u svemu 18 molekularnih kompleksa – veličine virusa. No to je tek početak.



Kažem da je to tek početak zato jer je broj spojnih proteina praktički neograničen – a to znači da nema razloga da se ovom metodom ne napravi bilo koji oblik koji znanstveniku padne pa pamet. Još važnije, za sintezu spojnih proteina ne treba koristiti komplicirane postupke organske kemije, nego se sve može raditi mnogo elegantnijim metodama genskog inženjerstva. Drugim riječima, treba pomiješati sastojke stanice (DNA, plazmide, ribosome, enzime itd.) i čekati šest sati (samo!) da oni obave svoj posao.



Primjena ovog otkrića vidi se prije svega u biotehnologiji. Spojni proteini omogućili bi vezivanje više enzima za istu molekulu DNA, ili - bolje - za njezin molekularni kompleks. Što s time? Prvo što mi pada na pamet je dobivanje alkohola iz celuloze. Iako je to najjeftiji put do bioetanola (jer je komušina jeftinija od kukuruznog zrna!) to biotehnolozima nikako ne polazi za rukom, jer se celuloza razgrađuje do glukoze (od koje se opet vrenjem dobiva etanol) djelovanjem više enzima rad kojih je teško, praktički nemoguće uskladiti. No kad bi se ti enzimi našli na istome mjestu, vezani za molekularni kompleks DNA i spojnog proteina, stvorila bi se situacija kao u živoj stanici, točnije na njezinoj membrani. Put do jeftinog biogoriva bio bi otvoren!