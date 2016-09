MoMA stavlja fotografije svojih izložbi na Internet

Poznati i utjecajni njujorški Muzej moderne umjetnosti MoMA (Museum of Modern Arts) je objavio kako je dovršio proces digitalizacije mnogobrojnih povijesnih fotografija muzeja od njegova otvaranja 1929. godine do danas.



Prikupljena kolekcija obuhvaća više od 33 tisuće povijesnih fotografija od kojih neke nikad dosad nisu bile na Internetu, tu su i skenovi 800 izložbenih kataloga te oko 1000 ostalih dokumenata povezanih s ukupno 3500 izložbi koje su održane u Muzeju od 1929. do 1989. godine.

Sve navedeno dostupno je na službenoj stranici Muzeja, moma.org.



U budućnosti je planirano i proširenje kolekcije s filmskim materijalom te raznim materijalom o performansima održanim u muzeju, ali i postupno nadopunjavanje postojećeg materijala izložbama koje su održane poslije 1989. godine. Valja napomenuti da cijeli projekt potpomaže i filantropska Fundacija Leon Levy.