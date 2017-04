Moto C i Moto C Plus za korisnike koji kupuju prvi smartphone

S preuzimanjem Motorole od strane tvrtke Lenovo, krenulo je plasiranje Moto pametnih telefona i na entry-level segment tržišta, najprije putem Moto G serije uređaja, a poslije i putem budžetske Moto E serije uređaja.



Sada prema novim glasinama, koje stižu od poznatog leakera Evana Blassa, Motorola priprema novu seriju Moto C uređaja koja se ne ističe po svojim performansama, nego činjenicom da će biti namijenjena prvenstveno korisnicima koji tek ulaze u svijet pametnih telefona, a pritom ne žele izdvojiti previše novaca za kupnju novog uređaja.



Nova serija uređaja bi se trebala sastojati od modela od početnog modela Moto C i nešto boljeg Moto C Plus modela. Oba uređaja dolaze s 5-inčnim zaslonima s time da osnovni model ima zaslon rezolucije 854 x 480 piksela, a Plus model zaslon rezolucije 1280 x 720 piksela.



Osnovni Moto C model također donosi i MediaTekov 32-bitni čip na taktu od 1,3 GHz, 1 GB RAM-a te bateriju od 2350 mAh. Osnovni model dolazit će u dvije različite verzije koje će se razlikovati po količini interne memorije (8 ili 16 GB) te podršci za 4G LTE mreže (postoji inačica s podrškom i inačica koja podržava samo 3G mreže).



Fotografsku komponentu osnovnog modela čini stražnja 5-megapikselna kamera (s dodatkom LED flasha, s time da verzija s podrškom za 4G mreže dolazi i s autofokusom) i prednja 2-megapikselna kamera s integriranim LED flashom.



Moto C Plus model će osim spomenutog 5-inčnog 720p zaslona imati i MediaTekov 64-bitni čip na taktu od 1,1 GHz, 1 odnosno 2 GB RAM-a, 16 GB interne memorije, bateriju s kapacitetom od 4000 mAh te podršku za 4G LTE mreže. Sa stražnje strane ovog mobilnog uređaja nalazi se 8-megapikselna (također s LED flashom i autofokusom), a s prednje 2-megapikselna kamera (s dodatkom LED flasha).



Moto C i Moto C Plus će u prodaji stići u nekoliko različitih boja kao što su crna, bijela, zlatna i crvena.