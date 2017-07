Moto G5S Plus dobiva metalno kućište i dvostruku kameru

Evan Blass donosi detalje o novom Moto G5S Plus pametnom telefonu, jednom od nekoliko mobilnih uređaja koji bi do kraja ove godine trebali doći na tržište pod Moto brandom.



U odnosu na postojeći Moto G5 Plus, novi Moto G5S Plus donosi određene dodatke ili unaprjeđenja kao što je aluminijsko kućište, veći zaslon i dvostruka stražnja kamera. Konkretno, sa stražnje strane su sada dostupna dva 13-megapikselna senzora od kojih je jedan u boji a drugi monokromatski. Unaprjeđena je i selfie kamera koja sada umjesto 5-megapikselnog donosi 8-megapikselni senzor.



Umjesto 5,2-inčnog zaslona sada je tu 5,5-inčni, no njegova rezolucija je ostala ista, 1920 x 1080 piksela. Tu je još i identični Snapdragon 625 čip (kao i u Moto G5 Plus modelu), 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije proširive microSD karticama.



Službeno predstavljanje pametnog telefona Moto G5S Plus očekuje se vrlo brzo i to najvjerojatnije na Moto događanju koje će se održati 25. srpnja u New Yorku.