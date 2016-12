Moto Z, Moto Z Play i Moto Mods stigli i na hrvatsko tržište

Znate već da je Lenovo od prije nepune dvije godine vlasnik Motorolinog biznisa s mobitelima i da uz svoje telefone plasiraju i Moto uređaje kao zasebnu liniju na tržišta diljem svijeta... Danas su dva modela - Moto Z i Moto Z Play stigli i na hrvatsko tržište, pa je tim povodom Lenovo održao predstavljanje ovih uređaja predstavnicima tiska, usput pokazavši i Moto Mods, dodatke s kojima se može proširiti funkcionalnost flagshipa...



Evo što kažu u službenom priopćenju...



"Uređaji Moto Z i Moto Z Play dostupni su na prodajnim mjestima u Hrvatskoj od 1. prosinca. Obitelj Moto Z proizvoda, koju je osmislila Motorola u Chicagu, konačno je stigla s punim setom Moto Mods dodataka koji predstavljaju budućnost mobilne tehnologije. Sada imate mogućnost transformirati svoj pametni telefon upravo u ono što vam je oduvijek trebalo. Mogućnosti su gotovo neograničene. Projicirajte TV emisiju kako biste je gledali s prijateljima. Ili pustite svoju glazbenu listu na tulumima. Moto Mods dodaci transformiraju telefon kako biste mogli transformirati ono što radite.

Postupak povezivanja također smo učinili super jednostavnim. Moto Mods dodaci stapaju se s telefonom te ih je vrlo jednostavno promijeniti kad god to poželite. S obzirom da funkcija nikada ne zastarijeva, možete biti sigurni kako su trenutno razvijene Moto Mods dodaci osmišljeni na način da rade na budućim generacijama Moto Z telefona."



Ovak Lenovo opisuje svoja dva udarna uređaja iz serije Moto:



"Moto Z: najtanji premium pametni telefon na svijetu



Izrađen od aluminija poput onog na vojnim zrakoplovima te nehrđajućeg čelika, zapanjujući novi Moto Z čvrste je izrade, ultra-lagan i sa svojih 5,2 mm tanak poput britve. Moto Z dolazi s kamerom visoke rezolucije od 13MP i optičkim stabilizatorom slike te laserskim auto-fokusom, koji omogućuje stvaranje prekrasnih fotografija koje vjerno odražavaju stvarni svijet. Prednja kamera s širokokutnim objektivom i 5MP idealna je kako bi svi prijatelji našli svoje mjesto na slici.



Moto Z Play: Ultimativna baterija, neograničene mogućnosti



Lagan i čvrst, Moto Z Play dolazi s baterijom koja omogućuje rad do 50 sati2, što je ujedno i najizdržljivija Moto baterija do sad, koja omogućuje korištenje telefona danima bez potrebe za punjenjem. TurboPower mogućnost nudi brzo punjenje: do 9 sati u samo 15 minuta3. Snimite prekrasne i oštre fotografije – bilo da je dan ili noć – kamerom od 16MP s laserskim autofokusom, prebacujte se u trenu sa selfija na grupne slike pomoću prednje kamere s širokokutnim objektivom i LED bljeskalicom."



Evo što kažu o Moto Modsima:



"Zaboravite traženje mjesta za punjenje. Trenutno dodajte do 22 sata trajanja4 baterije s Incipio off GRIDTM Power Packom. Ova mogućnost bit će vrlo korisna kada želite gledati omiljene videozapise, razgovarati s prijateljima ili završiti neki posao dok ste u pokretu.

Dodajte napredne mogućnosti fotografiranja na vaš telefon u trenu s Hasselblad True Zoom Moto Modom. Možete stvarati i dijeliti kao nikad prije. Uz 10x optički zoom i Xenon bljeskalicu, potrebno je samo usredotočiti se na stvaranje snimke - osvjetljenje i udaljenost nikada neće stajati na putu fotografiranja savršenog prizora. Očekujte još više kontrole i fleksibilnosti s mogućnošću fotografiranja u RAW formatu. Osim toga, fizički okidač i kontrola za zumiranje jamče izuzetno iskustvo prilikom korištenja. Dodatni bonus? Također ćete dobiti slobodan pristup Hasselbladovom Phocus softveru za nesmetanu kontrolu uređivanja kako biste dobili najveću moguću kvalitetu.

Koristite JBL SoundBoost kao party-maker. Dolazi s dva 3W ugrađena zvučnika kako bi omogućio uživanje u stereo glazbi visoke kvalitete. Pored toga, ima ugrađen playtime od 10 sati kako biste glazbu mogli puštati cijelu noć. Želite li oduševiti obitelj i prijatelje s najnovijim uspomenama s putovanja? Ili pak želite gledati neke YouTubeTM zapise s prijateljima? Insta-Share Projector Moto Mod pretvorit će svaku podlogu u 70-inčni zaslon kako bi omogućio uživanje u omiljenim video zapisima, filmovima ili slikama. Također, telefon možete prilagoditi osobnom stilu pomoću Moto Style maski. Odlučite se za jedan od vrhunskih materijala kao što su pravo drvo i koža ili za uzorak tkanine. Možete ih mijenjati kad god poželite."



Cijena Moto Z Playa je u retailu 3.499 kn, a modela Moto Z 5.099 kn, a uređaji će se naći i u ponudi mobilnih operatera.