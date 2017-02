Motorola na MWC 2017 sajam donijela mobitele Moto G5 i G5 Plus

Jedan od izlagača na ovogodišnjem MWC 2017 sajmu je i dobro nam poznata tvrtka Motorola (Lenovo) koja je predstavila nove mobitele iz „G“ serije. Novi modeli nose nazive Moto G5 i Moto G5 Plus.



Najmanji model Moto G5 opremljen je zaslonom dijagonale 5“, dok Moto G5 Plus ima zaslon dijagonale 5,2“. Neovisno o veličini zaslona, rezolucija je kod oba modela ista –1.920 x 1.080 točaka, kao i zaštita od oštećenja (Gorilla Glass 3).

Prve razlike vidljive su u izboru SoC-a te količini radne i podatkovne memorije. Moto G5 pogoni Qualcommov Snapdragon 430 brzine 1,4 GHz, dok Moto G5 Plus pogoni nešto snažniji Snapdragon 625 brzine 2,0 GHz.

Ovisno o odabranom modelu Moto G5 moći će se nabaviti u konfiguraciji s 2 GB/3 GB RAM-a te 16 GB/32 GB podatkovnog prostora, dok će kupci Plus modela moći birati između modela s 3 GB/4 GB RAM-a i 32 GB/64 GB interne memorije.

Na stražnjoj strani kućišta Moto G5 ima kameru rezolucije 13 MP, a Plus model kameru rezolucije 12 MP. Što se tiče selfie kamere oba modela su opremljena kamerom rezolucije 5 MP. Moto G5 potrebnom energijom za rad napaja se iz baterije kapaciteta 2.800 mAh, dok je Plus model dobio nešto veću bateriju kapaciteta 3.000 mAh.



Oba modela temelje se na Android platformi –Androidu 7.0 poznatijem još pod nazivom Nougat. Dimenzije manjeg modela su 144,3 x 73 x 9,5 milimetara, a težina 144 grama. Plus model očekivano ima nešto veće dimenzije (150,2 x 74 x 9,7 milimetara) i težinu (155 grama), a oba su "obučena" u metalno kućište.

Prema najavi proizvođača mobiteli Moto G5 i Moto G5 Plus u trgovine stižu tijekom ožujka po početnim cijenama od 199 eura za Moto 5G s 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije i 279 eura za Moto G5 Plus s 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije.