Može li Hrvatska bez turizma (i IT-a)?

Prema istraživanju Hrvatske gospodarske komore pod nazivom “Turizam u 2016. godini” hrvatska od svih zemalja EU ima najveći udio turizma u bruto nacionalnom proizvodu (BDP).



“Turizam je djelatnost koja u Republici Hrvatskoj, u većini kriznih godina ostvaruje rast, odnosno pokazala je određenu razinu otpornosti na gospodarsku krizu. To je djelatnost koja zapošljava šest do sedam posto ukupno zaposlenih, devizni prihod od turizma iznosi oko 18% u odnosu na BDP (najveći omjer u EU), a prošlogodišnja rekordna razina turističkih noćenja imala je pozitivan utjecaj na povoljnije ostvarenje državnoga proračuna u odnosu na planirano.”– kaže se u analizi HGK.



Čak i male zemlje koje na prvi pogled poistovjećujemo s turizmom, kao Cipar i Malta, imaju manji udio turizma u nacionalnom proizvodu – 12,8, odnosno 14 posto. Zanimljiv je i primjer Nizozemske, koja od turizma zarađuje, u apsolutnim iznosima, oko 50% više od Hrvatske, ali joj to u ukupnom BDP-u predstavlja “sitniš” od svega 1,8 posto. Cijela tablica je ovdje:

Bug i Mreža pozabavit će se pitanjima spajanja, dodirnih točaka i ispreplitanja turizma, kao najvažnije grane hrvatskog gospodarstva, i domaće IT industrije, kao tehnološki najnaprednije i najprobitačnije, na konferenciji 3T – Tourism, Travel and Tech, koja se održava 31.3. u HUB385 u Zagrebu.



3T konferencija (Tourism, Travel & Tech) je prva konferencija koja objedinjuje turizam i IT, kao vodeće i najvažnije grane hrvatskog gospodarstva. Tehnologija je ključ optimizacije i uspjeha u turističkom poslovanju, a 3T konferencija će vam pružiti odgovore kako najbolje iskoristiti suvremenu tehnologiju te poslovanje u turizmu učiniti učinkovitijim i boljim.