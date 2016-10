Mreža web!

Imali smo web izdanje i dosad, na određen način, na Bug On Lineu, ali sad se odvajamo od Bugovaca i njihovih grafičkih kartica, mainstream informatike i ostalih điđa, i posvećujemo samo onome što je interes Mreže od početaka – IT biznisu i temama za profesionalce.

Posjetite nas na http://mreza.bug.hr, bookmarkajte, zabilježite, i REGISTRIRAJTE SE (pod Moj Profil), registracijom već sad ostvarujete neke benefite, a u budućnosti ih planiramo još i više.

Što se samog weba tiče, ideja je da bude središnje mjesto za objavu vijesti, stručnih tekstova i komentara iz hrvatskog, regionalnog, ali i svjetskog IT biznisa, ovo zadnje posebno kada je riječ o uspjesima hrvatskih IT firmi i startupa na svjetskom tržištu. Nastojat ćemo imati ograničen, zapravo što manji broj copy pastanih vijesti iz američkog IT-a, koje nas se slabo tiču, i koje, ako vas zanimaju, vjerojatno pratite drugdje. Vijest da Google, na primjer, otvara razvojni centar u Češkoj nas svakako zanima, no vijest da je sud u Alabami naredio nVidiji plaćanje kazne za ružnu ambalažu – baš i ne.

Vodite računa da je ovo neka probna, beta faza rada. Javite nam što valja, što ne valja, sugestije i sl. Dosta toga nije ažurirano, bit će...

Mreža, kao najjači medij za IT profesionalce u regiji, ovim ima staro dobro papirno izdanje, od sada i vlastiti web, Facebook grupu, a već dvije i pol godine održavamo Mreža Smart Day evente kojima smo s papira i weba i virtuale iskoračili i u stvarni svijet. Uskoro planiramo nove projekte, o kojima se, kao i o svemu ostalom u IT-u Hrvatske i, kako se to lijepo kaže, regije Adriatic, informirajte na http://mreza.bug.hr