Multiroom zvučnici: 9 stvari koje trebate znati prije kupnje!

Multiroom zvučnici pružaju stil i praktičnost, ali prije kupnje sustava, svakako uzmite u obzir ove ključne točke Pojam multirooma podrazumijeva višesobnu povezanost svih multimedijalnih uređaja u domu.Iako pod tim pojmom ljubitelji dobrog zvuka i slike uglavnom misle na sustav kućnog kina u dnevnom boravku uz mogućnost slušanja iste glazbe u još jednoj sobi, moguće je „ozvučiti“ i više prostorija.



Zamislite sljedeći scenarij, šećete prostorijama vlastitog doma i u mogućnosti ste reproducirati glazbu u svakoj sobi i to sa smartphonea. Nekada se to činilo popust futurističke fantazije, ali tijekom posljednjih nekoliko godina, tržište multiroom audio sustava doslovce je eksplodiralo.



Nekad su pokušaji slušanja glazbe bilo gdje u domu podizali neke prilično velike logističke probleme – ili smo bili prisiljeni prenositi svoj glazbeni sustav iz sobe u sobu ili postaviti kablove koji su se penjali ispod vrata, tepiha, po stubištu itd. Alternativa tome bila je prilagoditi dom audio instalaciji što je u nekim slučajevima značilo i kidanje zidova i stropova kako bi se ispod njih postavile žice. Nakon ovakve, invazivne instalacije, postalo je teško promijeniti ili nadograditi dijelove sustava bez da se cijeli proces ponovno ponovi.



Uspon digitalne glazbe olakšao je prenošenje vlastite glazbene kolekcije na bilo koji uređaj, no to se nije dogodilo sve dok nije zavladala „wireless revolucija“ koja je prevladala potrebu za stalnim premještanjem opreme. Rastuća popularnost bežičnih zvučnika traje već neko vrijeme, dopuštajući korisnicima stream glazbe iz niza uređaja (tablet, mobilni telefon, računala) na zvučnike u cijeloj kući putem bežične veze.



Većina bežičnih zvučnika su point-to-point bežični zvučnici koji mogu biti postavljeni na strateškim mjestima u kući ili se mogu nositi okolo. Ovisno o prostoriji u kojoj se nalaze, korisnici mogu povezati svoj pametni telefon ili tablet na odgovarajući zvučnik.

Prije kupnje multiroom zvučnika svakako obratite pažnju na:



1. Kvaliteta zvuka uređajaMožda zvuči očito, ali kvaliteta zvuka mora biti prva stvar na kojoj morate temeljiti svoj odabir. Proizvode li zvučnici pun zvuk? Možete li ručno podesiti bas i visoke tonove? Postoje li specifične postavke za različite glazbene žanrove ili ako već posjedujete TV soundbar - posotji li mogućnost poboljšavanja dijaloga?



2. Raspon podržanih glazbenih izvora Jedna od velikih prednost bežičnih zvučnika u domu je mogućost streaminga glazbe izravno s internetskih radio postaja i online pretplatničkih servisa, tako da je važno provjeriti koje su podržane usluge zvučnika - uključujući i besplatne opcije za novu glazbu, npr. Deezer, Spotify, SoundCloud, Tunein i high-def opcije poput Deezer Elitea i Tidala ...



3. Trebate li most (bridge)? Neki sustavi multiroom zvučnika zahtijevaju spojiti „most“ na vaš internet router koji stvara posebnu bežičnu mrežu isključivo za vaš bežični zvučnički sustav. Međutim, neki od tih sustava sada rade spajanjem izravno na postojeću Wi-Fi mrežu, što most (bridge) čini nepotrebnim (i skupim) dodatkom.



4. Fleksibilnost glazbene reprodukcije Saznajte koliko je zaista fleksibilan željeni multiroom zvučnički sustav. Koliko zvučnika možete spojiti u mrežu? S koliko različlitih izvora možete istovremeno streamati glazbu? Npr. imate li veliku obitelj s djecom različite dobi, bilo bi dobro kada bi u svakoj sobi mogli imati drugačiju vrstu glazbe, tako da zaista vrijedi saznati koliko možete iskoristiti sustav.



5. SinkronizacijaKada je u pitanju bežični sustav, sinkronizacija je ključ. Posljednja stvar koju želite je audio drift kada slušate glazbu s linije ili prikaz TV slike nekoliko milisekundi ispred svog zvuka. Provjerite je li vaš sustav je sposoban za istovremenu reprodukciju preko raznih bežičnih okruženja i konfiguracije.



6. DizajnZvučnici kojima ispunjavate svoj dom ili ured trebaju izgledati dobro i uklapati se u interijer. Današnji multiroom zvučnički sustavi se izrazito razlikuju dizajnom, od karakterističnog kockastog oblika Sonosa pa sve do izrazito čistih linija Denon Heosa. Budite sigurni u odabir onog koji najviše odgovara vašem individualnom stilu.



7. Cijena Multiroom sustavi mogu biti veliko ulaganje, no ipak osjetno manje nego što je to bilo još nedavno dok se radila žičana audio instalacija. Prednost je i što se za razliku od starih kućnih audio instalacija mogu graditi postupno. Počnite s prvim zvučnikom (ili prva dva), pa ih dodajte kako vrijeme prolazi. Međutim, svakako procijenite je li vam ulaganje u multiroom bežični zvučnik usporedivo s cijenama dobrih hi-fi sustava te odvagnite što vam je draže.



8. Futureproof Dobro ozvučenje doma investicija je u koju većina ljudi ne ulazi često, što znači da vaš sustav mora za 5 - 10 godina raditi jednako dobro kao što radi sada. S obzirom da se tehnologija izrazito oslanja na softver (npr. Denon Heos), važno je provjeriti da je softver redovito održavan od strane proizvođača, tako da vaš sustav mora biti u toku s razvojem usluge.



Najbitnije je da multiroom bude profesionalno postavljen, bez suvišnih kablova i aljkavih instalacija ugradbenih zvučnika.



