Mushkinov Helix M.2 SSD s brzinama do 2,5 GB/s

Tvrtka Mushkin još je tijekom CES-a predstavila svoj novi Helix SSD u M.2 formatu, a sada slijedi i njegovo službeno predstavljanje.



Mushkinov Helix koristi 3D MLC NAND memoriju i Silicon Motion SM2260 kontroler te donosi podršku za PCIe 3.0 x4 sučelje i protokol Non-Volatile Memory Express (NVMe 1.2).



Helixova sekvencijalna brzina čitanja podataka iznosi 2,5 GB/s, dok sekvencijalna brzina zapisivanja podataka iznosi 1,1 GB/s.



Nasumične performanse čitanja podataka iznose 232000 IOPS-a, dok nasumične brzine zapisivanja podataka iznose 185000 IOPS-a. Mushkin Helixovo MTBF vrijeme ("mean time before failure" tj. "prosječno vrijeme do kvara") deklarira na milijun sati.



Helix će biti dostupan s više različitih kapaciteta, koji se kreću od početnog modela s kapacitetom od 250 GB do modela s kapacitetom od za SSD-ove pozamašnih 2 TB. Cijene ovih diskova zasad nisu poznate.