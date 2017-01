Na MWC sajmu Sony će predstaviti 5 novih Xperia

Prema japanskim izvorima (sumahoinfo.com) Sony će na ovogodišnji MWC sajam donijeti čak pet novih Xperia. Za sada o novim uređajima nije poznato previše informacija – tek njihova kodna imena te SoC i možebitna količina RAM-a i veličina zaslona.



Izvor navodi kako će Sony tih dana predstaviti mobitele – Yoshino, BlancBright, Keyaki, Hinoki i Mineo. Vrh ponude bit će model naziva Yoshino koji će imati 5,5“ zaslon 4K rezolucije (3.840 x 2.160 piksela) i Qualcommov Snapdragon 835. Potonje je trenutno malo vjerojatno jer zadnjih dana kruže glasine kako je Samsung sve početne količine Snapdragona 835 rezervirao za sebe i svoje mobitele Galaxy S8 i Galaxy S8 Plus.



No, uvijek postoji mogućnost da se u konačnici Samsungovo „bezeciranje“ Snapdragona pokaže kao netočna informacija, ali i da Sony u distribuciju novih Xperia krene tek nakon što to učini Samsung s novim Galaxy S modelima. Što će točno od svega ovoga biti na kraju vidjet ćemo tek po otvaranju MWC 2017 sajma.



Nadalje, izvor navodi kako će Yoshino imati 4 GB ili 6 GB RAM-a te Sonyjev novi IMX400 senzor. Isti senzor bi trebao imati i 5,5“ Xperia BlancBright koja će se morati zadovoljiti s manjom, QHD rezolucijom (2.560 x 1.440 piksela) zaslona te s manjom količinom RAM-a – 4 GB. Kad je SoC u pitanju izvor navodi kako će BlancBright biti pokretan od strane Snapdragona 835 ili Snapdragona 653.



Sredinu ponude činit će model kodnog naziva Keyaki koji će imati 5,2“ zaslon FHD rezolucije (1.920 x 1.080 piksela), MediaTekov Helio P20 SoC i 64 GB interne memorije. Po pitanju kamera Keyaki bi trebao zadovoljiti kako povremene fotografe tako i zagrižene selfiste. Naime, spominje se kako će se sa stražnje strane uređaja nalaziti kamera rezolucije 23 MP, a s prednje strane kamera rezolucije 16 MP.



Donji dio ponude Sony će pokriti s modelom Hinoki, koji će prema izvoru imati 5“ zaslon HD rezolucije (1.280 x 720 piksela), MediaTekov Helio P20 SoC, 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Kad su kamere u pitanju, one će biti nešto slabije kvalitete – pozadinska će biti rezolucije 16 MP, a prednja rezolucije 8 MP.



Zadnji, peti model koji će navodno biti prikazan na MWC 2017 sajmu je onaj kodnog naziva Mineo. No izvor o njemu ne navodi ništa osim možebitne cijene – oko 350 USD. Budući da za sada Sony ništa od ovoga nije službeno potvrdio, ove informacije uzmite tek kao okvirne, kao uvod u ono što bi mogli vidjeti od Sonyja tih dana.