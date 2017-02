MWC17: Isprobali smo Huawei P10 i P10 Plus, nasljednike najprodavanijih kineskih mobitela svih vremena

Huawei P10

Svoj nastup na Mobile World Congressu 2017 Huawei je iskoristio da predstavi P10, nasljednika svojeg najprodavanijeg mobitela svih vremena, izuzetno uspjelog modela P9. Poboljšanja taman onakva da čine razuman tehnološki inkrement u odnosu na model star optrilike godinu dana dobar su recept za nastavak tržišnog uspjeha, osobito ako se uzme u obzir da se Huaewi ponajviše fokusirao na unaprijeđenje onih elementa koji su se pokazali najjačim adutima prethodnika - finiš i kamere.



Istovremeno, uz 5,1-inčni P10, Huaewi je u Barceloni predstavio i 5,5-inčni uređaj P10 Plus namijenjen zahtjevnijem tip korisnika. Poznato je, naime, da niti P9, a niti novi P10 nisu - barem prema specifikacijama - ravnopravni konkurentskim mobitelima flagship katgorije, već su napravljeni tako da ponude tzv. "flagship-like" iskustvo za nešto razumiju cijenu. Tu se, između ostalog, kriju i djelomični razlozi velikog tržišnog uspjeha, no veći model P10 Plus ipak u odnosu na P10 nudi osjetan iskorak prema punokrvnom flagshipu - ima veću rezoluciju ekrana, još bolji par kamera pozadi, više memorije i, naravno, veću bateriju...

Huawei P10Manji telefon, Huawei P10, zadržao je temeljne linije dizajna svojih prethodnika, no modernizacija finiša se itekako osjeti. Metalno unibody kućište sada je dobilo zaobljeniji okvir, a i 2.5D efekt stakla s Gorilla Glass 5 slojem na prednjoj strani nešto je izraženiji nego prije, pa P10 prije svega izuzetno ugodno leži u ruci pružajući istovremeno potpuni premium osjećaj.



Finiš je zaista impresivan i ostavlja na prvi dodir otprilike isti iznenađujuće pozitivan dojam kao iPhone. Puno je, dakle, bolji i ljepši uživo i u ruci, nego na slikama. Lagan je, kompaktan, tanak, a istovremeno uvjerljiv i robustan. Vrlo glatko staklo, vrlo glatki rubovi i pozadina koja nimalo ne privlači otiske prstiju dodatno doprinose takvim impresijama. Prepoznatljiva staklena pruga na stražnjoj strani na kojoj se nalaze kamere i dalje je tu, no plastići procijepi za antene uz gornji i donji rub sada su nešto disktretniji i riješeni su gotovo na isti način kao i na iPhoneu.

Huawei P10Pozadinski par kamera sada je onakav kakvog smo vidjeli na modelu Mate 9 - radi se o Leica Dual Camera 2.0 setupu koji se sastoji od 12-megapikselnog RGB senzora s optičkom stabilizacijom te 20-megapikselnog crno-bijelog senzora. Blenda kamera je f/2.2, a podržan je tzv. laserski autofokus i dvostruki hibridni zum, dok je otvor fokus i osvjetljenje moguće mijenjati i nakon okidanja. Posebno je dorađen i Portrait Mode koji dolazi s toliko željenim bokeh efektom, ali i s poznatim Huaweijevim efektom uljepšavanja lica, no nije podržan live-preview...



Sve ovo i dalje ne parira najboljim kamerama na mobitelima trenutačno dostupnima na tržištu, ali svakako pruža natprosječne rezultate i izuzetnu slobodu u kreativnosti - možda čak veću nego bilo koji drugi telefon. Prednja kamera je doživjela možda i još zanimljiviji napredak, pa tako dolazi s 8-megapikselnim senzorom s f/1.9 blendom te Portrait Modeom koji ima live-preview i koji - usprkos korištenju samo jedne kamere na prednjoj strani - također nudi bokeh efekt.

Huawei P10Rezolucija IPS ekrana je ostala Full HD, pa telefon nudi solidnih 332 ppi gustoće piksela, što se taman uklapa u onu mantru nuđenja "flagship-like" specifikacija, obzirom da je prikaz slike više nego dobar i po pitanju oštrine i po pitanju kontrasta i po pitanju saturacije boja, usprkos specifikaciji koja ne impresionira. Slično vrijedi i za čipset, pa tako Huawei P10 dolazi s čipsetom Kirin 960 koji ima četiri Cortex-A73 jezgre na taktu od 2,4 GHz i četiri Cortex-A53 jezgre na taktu od 1,8 GHz. Tu je i GPU Mali-G71 MP8 te 4 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu. Softverski, aparat dolazi s Android OS-om 7.0 (Nougat) i korisničkim sučeljem EMUI 5.1.



Huawei P10 Plus pruža jednako natprosječan osjećaj kada se drži u ruci te jednako impresionira finišem, a zanimljivo je da je - usprkos tome što je viši i širi - zadržao jednaku debljinu od svega 6.88 milimetara. Rezolucija ekrana mu je, međutim, QHD, što uz 5,5-inčnu dijagonalu rezultira s gustoćom piksela od prilično visokih 534 ppi, što je karakteristično za flagship klasu telefona. Ipak, ekran nije AMOLED, kakvog je imao P9 Plus, već IPS, no ne može se reći da ne donosi iznimno živahnu sliku, postojanog kontrasta i sjajne oštrine. U praksi, dakle, samo je veličina - dakle raskoš površine - realna prednost u odnosu na manji model P10.

Huawei P10 PlusOno što je ipak osjetno bolje kod modela P10 Plus jest korištenej Leica Dual Camera 2.0 Pro setupa na stražnjoj strani uređaja. Senzori imaju iste rezolucije: 12 megapiskela kada je riječ o RBG čipu i 20 megapiskela kod crno-bijelog čipa. Ipak, blenda ovog para kamera je otvorena na f/1.8 što omogućuje prodiranje kudikamo veće količine svjetla do senzora, a to se primijeti već i kod okidanja fotki u gužvi paviljona MWC-a - svjetlije su te imaju ispravnije interpretirane i življe boje uz precizniju ekspoziciju. Selfie kamera je jednaka kakvu ima P10.



Veći model P10 Plus dolazi i s podržkom za nešto brži LTE obzirom da ima četiri LTE antene, a logično je očekivati i da će pružati nešto veću autonomiju jer ima baeriju kapaciteta 3.750 mAh u odnosu na 3.200 mAh koliko donosi P10. Čipset oba telefona je isti, no Huawei P10 Plus će se osim u izvedbi s 4 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu moći nabaviti i sa 6 GB RAM-a i 128 GB memorije za pohranu. Zanimljivo je da će se oba uređaja nuditi s podrškom za hibridni dual SIM te će i dalje - usprkos trendu - zadržati 3,5 mm audio priključak.