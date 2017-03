MWC17: Isprobali smo Moto G5 Plus i Moto G5

Moto G5 i Moto G5 Plus

Lenovo je na Mobile World Congress donio dva mobitela srednje klase - petu generaciju serije Moto G. Usprkos tome što se ne radi o uređajima flagship kategorije itekako je plijenio pažnju u Barceloni, što zbog dosadašnje reputacije ove serije telefona, što zbog detalja kojima zanimljivji Moto G5 Plus i manje zanimljiv Moto G5 iskaču iz konkurencije, takođe prikazane u Barceloni.



Konkretno - oba uređaja dolaze s gotovo potpuno čistim Android OS-om 7.0 (Nougat), što polako postaje tržišni trend, ali i tržišni adut - modifikacije korisničkog sučelja uz ovako dotjeran Googleov operacijski sustav polako postaju teret, a ne dodana vrijednost. I Nokia u svojim novim uređajima, primjerice, koristi čisti Android, dok Sony za mid-range seriju ima pripremljena tek minorna modificiranja UI-ja. Lenovo, odnosno Motoroal, štoviše, koristi Pixel launcher...

Moto G5 PlusPrednost većeg, 5,2-inčnog modela Moto G5 Plus je njegova fantastična pozadinska kamera. Radi se o 12-megapikselnoj Dual Pixel AF kameri - onakvoj kakvu smo vidjeli na kudikamo skupljem Samsungu Galaxy S7. Kamera hvata prilično veliku kočinu svjetlosti zahvaljujući beldni f/1.7, što se moglo isprobati i na namjerno natprosječno zatamnjenom izložbenom prostoru Lenova na MWC-u. Slike su i u takvim uvjetima bile izuzetno oštre, s dovoljno vidljivih detalja, pravilno eksponirane i natprosječno saturirane.



Ugradnja ovakva superiorne kamere za mid-range telefone bit će izuzetan mamac za kupce, osobito ako se uzme u obzir da Moto G5 Plus i kroz preostale spacifikacije nudi ktaktkada i više nego obećavajuće iskustvo. Tu je, primjerice, Qualcommov čipset Snapdragon 625 koji se pokazao optimalnim izborom za uređaje srednjeg razreda, a ovisno o tržištu na koje dolazi bit će opremljen s 2, 3 ili 4 GB RAM-a, odnosno s 32 ili 64 GB memorije za pohranu... Zanimljivo, usprkos čipsetu koji može bez problema izgurati snimanje 2160p videa, ta opcija će postojati samo na američkom, ali ne i na europskom tržištu.

Moto G5 PlusMoto G5 ima metalno kućište unutar kojeg se skriva i dosta izdržljiva baterija kapaciteta 3.000 mAh, a finiš je primejren mid-range klasi uređaja. Zaobljen i gotovo bucmast oblik pruža uvjerljiv osjećaj pri ležanju u ruci, premda ne i makar malu dozu premium dojma, koja bi dobro došla kao bonus pri spomenutoj diversifikaciju o odnosu na, primjerice, Sonyjeve i Nokijine mid-rangere. Isto tako se u prosjek uklapa 5-megapikselna selfie-kamera s blendom f/2.2 koja pruža rezultate adekvatne tim skromnim specifikacijama.



Jedna od prednosti koja će se dopasti kupcima Moto G5 Plus telefona je i cijena. Verzija s 2 GB RAM-a i 32 GB memorije za pohranu podataka stajat će 230 dolara, dok će model s 3 GB RAM-a i jednako tako 32 GB memorije koštati ipak skupljih 280 eura (a ne dolara!). Jasno je iz ovako formiranih cijena, ovaj skuplji i memorijom bolje opremljen model namijenjen je europskom tržištu, a onaj jeftiniji i s manje memorijskih kapaciteta američkom.

Moto G5 PlusManji 5-inčni Moto G5, pak, ne nudi ovako naprednu pozadinsku kameru na stražnjoj strani, ali mu je velika prednost to što uz metalno kućište ipak donosi izmjenjivu bateriju. Ovo je, zapravo, postala rijetka kombinacija na tržištu mobitela i predstavlja relativno bitan diversifikacijski faktor u klasi kompaktnijih mobitela srednje klase. Baterija skrivena ispod poklpca stražnje strane ima kapacitet 2.800 mAh, a ovisno - ponovno o tržištu - uređaj će se moći nabaviti s memorijskim kapacitetom od 2 GB, odnosno 3 GB RAM-a i 16 ili 32 GB memorije za pohranu podataka. I jedan i drugi telefon podržavaju tehnologju brzog punjenja TurboPower.



Uz to, Moto G5 ima i ponešto lošiji čipset od većeg modela. Riječ je o Qualcommovom Snapdragonu 430 koji je s osam Cortex-A53 jezgri na taktu od 1,4 GHz stekao "reputaciju" kao veliki potrošač energije. Ekran ovog uređaja je, s druge strane, isti kao onaj kojeg ima moćniji model, pa tako donosi IPS matricu Full HD rezolucije i čak ponešto veću gustoću piksela zbog manje dijagonale - iznosi 441 ppi u odnosu na 424 koliko ima Moto G5 Plus.

Moto G5Kada je riječ o pozadinskoj kameri - rezultati su kao i specifikacije prosječni. Senzor tako donosi rezoluciju od 13 megapiksela i otvor blende od f/2.0, a moguće je snimati video Full HD rezolucije (neovisno o tržištu), obzirom da je to maksimum s kojim se spomenuti čipset uopće može nositi. Prednja kamera je identična onoj koju ima neznatno veći Moto G5 Plus pa donosi rezouciju od 5 megapiksela i blendu otvorenu na f/2.2.



Cijena osnovnog modela s 2 GB RAM-a i 15 GB memorije za pohranu najvaljena je na oko 200 eura u Europi, odnosno 200 dolara u SAD-u, a očekuje se da će Lenovo i Moto G5 i Moto G5 Plus pustiti u prodaju globalno, u narednim tjednima.