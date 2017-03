MWC17: Isprobali smo Samsung Galaxy Tab S3, prvi uređaj sa S Penom koji nema u nazivu "Note"...

Umjesto novih smartfona flagship klase, Samsung je na Mobile World Congressu odlučio predstaviti novi top-model tableta i to nakon dugo vremena. Kako dijagonale mobitela sve više rastu, tableti su kao kategorija elektroničkih proizvoda počeli tržišno stagnirati, no Samsung je upotrijebio nekoliko trikova da svoj Galaxy Tab S3 učini ipak poprilično zanimljivim i poželjnim uređajem. Radi se o 9.7-inčnom tabletu koji se isporučuje sa S Penom i koji donosi nekoliko impresivnih specifikacija, poput Super AMOLED ekrana identične rezolucije koju ima i 9,7-inčni iPad Pro, Qualcommovog prilično moćnog osam-jezgrenog čipseta Snapdragon 820, natprosječno dobre 13-megapikselne pozadinske kamere, baterije kapaciteta 6.000 mAh i staklenog finiša.



U ovom trenutku, Samsung Galaxy Tab S3 je svakako najmoćniji tablet s Android OS-om, a da je riječ o proizvodu premium klase jasno je već na prvi dodir. Uređaj je tanji od 7 milimetara te uz potpuno staklenu pozadinu (i prednju stranu, naravno), dolazi s metalnim obrubom te se doima iznimno čvrsto, dorađeno i moderno. Za razliku od nekih prethodnih Samsungovih modela, nema izbočen objektiv pozadinske kamere, što pridonosi eleganciji, a usprkos činjenici što ima bateriju većeg kapaciteta, prilično je lagan. Ipak, nije najtanji Samsungov tablet koji smo imali prilike vidjeti, no kod ovakvih uređaja manja masa kudikamo je korisniku važniji faktor za ugodnost pri svakodnevnom korištenju od toga je li tablet pola milimetra tanji ili deblji…

9,7-inćni Super AMOLED ekran mu je svakako jedan od većih aduta. Dolazi s rezolucijom od 1.536 x 2.048 piksela, što rezultira gustoćom piksela od 264 ppi. Sasvim je to dovoljno da slika bude izvanredne oštrine, bez ikakvih vidljivih pojedinačnih piksela, dok AMOLED uvelike pridonosi jakom kontrastu, vrlo postojanom pri izloženosti uređaja izravnoj sunčevoj svjetlosti. Uz to, Samsung nije zaboravio „pojačati“ boje, pa je slika presaturirana, no i to doprinosi premium efektu ovog ekrana i pokazalo se da kupci na tako naglašene živahne tonove dobro reagiraju. U igrama i konzumiranju multimedijalnih sadržaja ovakav ekran djeluje bogato i pruža ispunjenije iskustvo, dok se saturacija boja pri ozbiljnijem radu ionako ne primijeti…



Qualcommov osam-jezgreni čipset Snapdragon 820 ima cluster od četiri ekonomične Kyro jezgre s taktom od 1,6 GHz te još jedan cluster od četiri Kyro jezgre na taktu od 2,15 GHz. To nisu rekordne brojke, ali čip se i kod drugih uređaja pokazao gotovo jednako efikasnim kao i Snapdragon 821, ali i znatno štedljivijim po pitanju potrošnje energije, pa je ovakva odluka Samsunga, zapravo, logična – tablet nije vrsta uređaja kojeg smo spremni baš svaku večer spajati s punjačem. Da osigura dugotrajnu fluidnost Android OS-a 7.0 (Nougat) potpomognutog sa Samsungovim korisničkim sučeljem za tablete Grace UX, Samsung je uređaj opremio s 4 GB RAM-a. Interne memorije za pohranu podataka je – za flagship model – ipak odveć skromnih 32 GB, ali to se može povećati dokupljivanjem microSD kartice pakaciteta do 256 GB. Dok smo se poigravali s tabletom, osjećaj brzine, prikaza slike na ekranu, i izrade uređaja podsjećao je uvelike na onaj kojeg su pružale i dvije posljednje generacije flagship telefona južnokorejskog giganta, Galaxy S6 i Galaxy S7.

Zanimljivo je da je Samsung Galaxy Tab S3 prvi uređaj ovog proizvođača flagship kategorije koji dolazi sa S Penom, ali u svojem imenu ne sadrži i naziv Galaxy Note (bez obzira je li riječ o telefonu ili tabletu). Razloge nije teško naslutiti, no korisnike će ipak veseliti da je S Pen podjednako funkcionalan kao što je bio na svim tim uređajima te da je čak i ponešto unaprijeđen. Sada je vršak S Pena debeo svega 0,7 mm, što mu uvelike povećava preciznost, dok su mu sveukupne dimenzije kudikamo veće, što ga, s druge strane, čini praktičnijim. Samsung je upotrebljivost ovog dodatka evidentno htio dodatno nametnuti kupcima, kako bi ga doživjeli jednako korisnim kao i Apple Pencil ili Surface Pen, a u tu svrhu Grace UX donosi nekoliko korisnih aplikacija i primjena S Pena – mnoge identične onima koje smo vidjeli na Galaxy Noteu 8. Da se radi o stvarno tehnički vrlo dorađenom dodatku, svjedoči i podatak da S Pen prepoznaje 4096 različitih razina pritiska.



Za razliku od S Pena koji se isporučuje s Galaxy Tabom S3, tipkovnica koju vidite na fotografijama mora se kupiti odvojeno. Pasivna je, pa se napaja iz tableta, no potrošnju uređaja povećati će tek neznatno, obzirom da ne sadrži trackpad ili slično navigacijsko sučelje – tu su, naprosto, samo mehaničke tipke. Android OS niti nije softverska platforma koja je zamišljena za korištenje s mišem ili sličnim ulaznim uređajem, no kako ga Nougat podržava, moguće je na Galaxy Tab S3 – ako baš želite – Bluetoothom spojiti bežičnog miša. Ako već koristite tipkovnicu, to se čini praktičnim, jer vam neće „leći“ intuitivno istovremeno tipkati i pipkati po ekranu. Sama tipkovnica je izuzetno ugodna jer nudi dovoljno dubok hod tipki i dovoljno velik razmak među njima da omogući brzo tipkanje bez pravljenja pogrešaka, a istovremeno služi i kao poklopac ili naslonjač za tablet.

Pozadinska kamera je s 13 megapiksela i blendom f/1.9 jedna od najboljih koja se nudi na tabletima uopće, no u usporedbi s kamerama dostupnim na telefonima rezultati su joj – u skladu sa specifikacijom - tek prosječni prema onome što smo uspjeli isprobati na MWC-u. Selfie-kamera ima 5 megapiksela i blendu f/2.2 što je potpuno dovoljno za, primjerice, videopozive Skypeom. Uz bateriju kapaciteta 6.000 mAh i optimalno odabrane hardverske komponente uređaja, Galaxy Tab S3 bi mogao biti flagship tablet koji ujedno nudi i natprosječnu autonomiju. Ako Samsung cijenu postavi ispod one koju ima iPad Pro 9.7, kupnja ovog uređaja mogla bi biti itekako opravdana.