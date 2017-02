MWC17: LG G6 je kopija još nepredstavljenog Samsung Galaxyja S8 - evo naših prvih dojmova...

Tri temeljne karakteristike koje G6 čine posebnim tako su njegov 5,7-inčni QHD+ ekran s omjerom stranica 18:9, dvije pozadinske kamere rezolucije 13 piksela i različite fokusne duljine te stakleni finiš koji na prednjoj strani donosi izuzetno tanke obrube ekrane zbog kojih uređaj nema fizičku Home tipku.



Konstrukturi u LG-ju htjeli su napraviti uređaj koji ima maksimalnu moguću veličinu ekrana, a da se i dalje može koristiti jednom rukom i upravo kao rezultat te ideje nastao je G6, prvi mobitel na svijetu s omjerom stranica 18:9 (u odnosu na kudikamo uobičajenijih dosadašnjih 16:9). Predstavnici južnokorejskog giganta namjerno ne kažu da se radi o omjeru 2:1 kako bi se naglasila vertikalna "elongacija" ekrana u odnosu na prethodnike, a rezolucija o kojoj je riječ sada iznosi 2.880 x 1.440 piksela, što je dovoljnoza stvaranje ukupne gustoće od 564 ppi.

Ekran je doista impresivan. Ne samo zbog iznimne gustoće piksela i vrlo ugodne svjetline koja doseže i 600 nita uz automatske postavke, već i zbog fantastičnog omjera površine u odnosu na prednju plohu uređaja, od čak 78,6%. Rubovi ekrana su blago zaobljeni što doprinosi eleganciji, ali i prakitčnosti pri korištenju telefona. Nekoliko piksela se, efektno, time ipak izgubi, ali uz ovako visoku rezoluciju to je posve nebitno, osobito uzme li se u obzir da takav finiš doprinosti i robusnosti uređaja i dojmu modernog dizajna.



Kao zaštita od ogrebotina tu je Gorilla Glass 3, no kako je uređaj i s prednje i stražnje strane sačinjen od stakla - izuzetno jako se nanjemu vide otisci prstiju. Ono što će biti bitan adut za LG G6 je činjenica da dolazi s IP68 certifikatom, pa je otporan na prašinu i urananje u vodu. Okvir uređaja je aluminijski, što dodano pridonosi uvjelrjivosti izvedbe, dok se diskretni plastični dijelovi okvira nalaze na vjerojatno najbolje zaštićenim pozicijama na gornjoji donjoj strani telefona.

Novi omjer stranica ekrana LG je iskoristio i kroz softver, pa tako velik broj nativnih aplikacija dolazi s mogućnošću podijele sučelja u dva kvadratna dijela. Kod aplikacije za fotografiranje, primjerice, nakon okdinja ćemo snimljenu sliku vidjeti na jednoj polovici ekrana, dok će druga odmah biti aktivna kao tražilo sa sljdeće okidanje. Slično tome, mnoge nativne aplikacije se mogu paralelno pokrenuti na podijeljenom ekranu - jedna na jednoj, a druga na drugoj polovici. Uređaj dolazi s Android OS-om 7.0 (Nougat).



Dakako, mnoge aplikacije nisu pripremljene za ekran s omjerom 18:9, pa će one koje se ne mogu nositi s netipičnom rezolucijom ovog ekrana biti prikazane u svojoj nativnoj rezoluciji, dok će ostatak ekrana biti iskrišten za navigacijske tipke. To je sasvim prirodno i očekivano rješenje, obzirom da uz ovako tanke obrube ekrana telefon nema prostora za fizičke ili kapacitivne tipke koje nisu dio korisničkog sučelja. U praksi, vrlo se lako naviknuti na ovakav ekran i svatko tko ga ispoba vrlo brzo će se upitati - zašto se ovoga nitko nije sjetio prije?

LG G6 dolazi s Qualcommovim četverojezgrenim čipsetom Snapdragom 821 s dvije Kyro jezgre na taktu od 2,35 GHz i dvije na 1,6 GHz. Ovo je "second best" čipset od Qualcomma, nakon što su na CES-u predstavili Snapdgragon 835, no kako je Samsung "rezervirao" sve isporuke te hardverke platforme za svoj nadolazeći model, S821 je i dalje, zapravo, najbolji čip koji se danas može dobiti u telefonu.



LG je utoliko odigrao dobro - ima hardver s kojim će i dalje njegov G6 biti pri vrhu tablica ranznih sintetičkih benchmarkova, sasvim dostatan za sve što uređaj nudi, a ipak je ključnu novost - novi form factor realiziran kroz novi koncept ekrana - predstavio prije Samsunga. Istina je da u Barceloni mnogi smatraju da je G6 inspiriran nadolazećim Samsungovim flagshipom, ali raniji izlazak na tržište sigurno će se dobro odraziti i na LG-jeve rezultate i na rast image ovog proizvođača.

Dualna kamera donosi bitnu novost u odnosu na ono što smo vidjeli kod prethodnih LG-jevim modela s dvije pozadinske kamere. Sada, naime, obije kamere imaju identičan 13-megapikselni senzor, ali različitu optiku. Tako primarna kamera ima blendu f/1.8 i fokusnu duljinu od 30 mm (izraženo u jedniciama ekvivalentnim 35 mm filmu), što stvara kut vidljivosti od 71 stupnja, dok druga kamera ima blendu f/2.4 i kut vidljivosti od 125 stupnjeva.



Primarna kamera, uz to, dolazi i s optičkom stabilizacijom prema tri osi te s autofokusom, dok druga kamera to nema. LG više ne koristi tzv. laserski autofokus, ali G6 na primarnoj pozadinskoj kameri ipak ima faznu detekciju. Korištenje dualnih pozadinskih kamera još je uvijek u svojevrsnoj tržišnoj "fazi traženja", pa svi proizvođači eksperimentiraju s ponudom mogućnosti, a čini se da je LG za G6 odabrao ono što se - do sada - kupcima najviše dopalo. Ipak, softver za korištenje dualne pozadinske kamere nema mogućnost stvaranje bokeh efekta, što je šteta... Prednja kamera ima 5 megapiksela i polje vidljivosti od 100 stupnjeva.

Uz kapacitet baterija od 3.300 mAh (što je 18% više no što je imao LG G5), ovogodišnji LG-jev flaghip - može se zaključiti - domosi značajan iskorak za LG i promjenu tržišne taktike u smjeru one koju provjereno dobro koristi Samsung. Iako će ga rival uskoro "prestići" još bržim čipsetom, još suvremenijim i zaobljenijim ekranom i još moćnijom kamerom, bilo bi pogrešno reći da LG G6 nije punokrvni flaghship s kojim će svi njegovi kupci - u praksi - biti itekako zadovoljni.