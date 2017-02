MWC17: Nokia 3310 ima ono što najviše nedostaje najnovijem iPhoneu. Evo prvih dojmova...

Da vam je netko tijekom posljednjih desetak, pa i više godina rekao da će "feturephone" biti uvjerljivo najveći hit Mobile World Cogressa, rekli biste mu da je potpuno lud... Pa ipak, danas, u 2017., u Barceloni se tijekom najvećeg svjetskog telekomunikacijskog sajma najviše priča o uređaju koji ima tek 2,5G konekciju, koji uopće nema Wi-Fi, koji dolazi s operacijskim sustavom Series 30+, čija kamera ima rezoluciju od samo 2 megapiksela i koji dolazi sa samo 16 MB (da, megabajta, ne gigabajta) memorije za pohranu podataka...



Nije teško pogoditi - radi se o reinkarnaciji legendarne Nokije 3310, čuvenog uređaja čija izvorna verzija za industriju mobilne telefonije ima veće povijesno značenje i od pojave prvog iPhonea. Telefon je predstavio HMD Global, svojevrsni spin-off originalne Nokije koji je pokrenut nedugo nakon što je Microsoft odustao od ovog posrnulog, ali nikad posve ugaslog brenda. Nove Nokije za HMD Global proizvodi kontroverzni tajvanski Foxconn, u tvornici smještenoj u Kini, no pogrešno bi bilo reći da su ti novi uređaji "kineske Nokije" - danas se svi telefoni, pa i spomenuti iPhonei, fizički proizvode u Kini. Šefovi HMD Globala biznis buđenja Nokije iz višegodišnjeg zimskog sna vode, zapravo, iz četiri grada: Helsinkija, Londona, Dubaija i Singapura...

Vratimo se ipak na najveći hit u Barceloni, reizdanu Nokiju 3310. Uređaj doista dizajnom izuzetno podsjeća na originalni telefon - tu su one prepoznateljive ovalne linije kućišta, jajaste tipke i iznimno čvrsto plastično kućište. Razlike ipak postoje, pa tako ova čak 17 godina mlađa verija modela 3310 ima kudikamo veći ekran, još k tome u boji, a dolazi i s pozadinskom kamerom. Stari ekran je imao mogućnost prikazivanja 5 redaka teksta i to je bila njegova jedina bitna specifikacija. Novi ekran dolazi s rezolucijom od 240 x 320 piksela, što rezultira gustoćom piksela od skromnih 167 ppi, no i dalje je prikaz slike - očekivano - nemjerljvo oštriji nego na crno-bijelom uređaju...



Dakako, ekran nije osjetljiv na dodir (niti na novoj, niti na staroj Nokiji 3310), što pomalo zbunjuje... Odviknuti od korištenja mobilnih uređaja isključivo preko fizičkih tipki, imat ćete poriv ikone od kojih se sastoji meni novog modela dodtaknuti prstom kako bi ih aktivirali, no to neće ići. Opcijama se upravlja isključio preko navigacijskih tipki smještenih oko glavne Home (ili OK?) tipke pri sredini uređaja, dok su Back i Menu tipke, nije teško zaključiti, one koje ponajprije služe za uspostavljanje i prekidanje telefonskih razgovora. Začudo, označene su slušalicama iste boje, a ne zelenom i crvenom slušalicom, što je pomalo zbunjujuće...

Iznutra je uređaj također ponešto obnovljen. Moći ćete se spojiti na Internet putem EDGE-a, što je prije više od desetljeća bio standard kojim su nadograđivane 2G mreže, pa se uređaje koji ga podržavaju nazivalo 2,5G mobitelima. To je brzina koja vam ne može omogućiti ugodno učitavanje web-stranica u njihovom punom sadržaju, kako ste navikli na raskošnim ekranim smartfona, ali bit će dovoljno dobra da uz podnošljivu količinu strpljenja koristite ugrađenu Operu Mini za surfanje webom - browser koji će s većine stranica renderirati isključivo elementarne elemente poput teksta. Ili će barem pokušati... Facebooka, aplikacija za Instant Messaging i sličnih na Nokiji 3310 nema, niti će se moći instalirati.



Ugrađenih 16 MB memorije za pohranu čini se nevjerojatno skromnim, osobito ako se uzme u obzir da dio tog prostora uzima i operacijski sustav. Ipak, uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do čak 32 GB, pa ćete na njih moći pohraniti zaista golemu količinu fotografija snimljenih s 2-megapikselnom kamerom, ali i MP3 datoteka. Nokia 3310 u tu svrhu dolazi s MP3 playerom i - vjerovali ili ne - ima nešto što nema čak niti najnoviji iPhone: 3,5 mm audio priključak! Tu je, dakako, i FM radio.

Dimenzije nove Nokije 3310 dosta su podudarne staroj verziji. Osuvremenjeni uređaj je tek milimetar-dva širi i viši, ali je jednako tako i tanji. Masa mu je, međutim, dosta manja te teži oko stotinjak grama, u odnosu na 133 grama koliko je težio model iz 2000. godine. U ruci se tako Nokija 3310 doima vrlo laganom, a stoga ne i onoliko robusnom kao stari model, no predstavnici HMD Globala tvrde da je "neuništivost" specifikacija koja je itekako zadržana. Ergonomski, ovalni oblik je vrlo ugodan. Kao nekad...



Uz cijenu od svega 49 eura koja je najavljena za cijeli svijet, najveći adut Nokije 3310 - osim udovoljavanja nostalgiji - bit će i njezina izuzetno izdržljiva baterija. S kapacitetom od 1.200 mAh, ovakav ekran i nigdje službeno specificirana hardverska platforma pružaju autonomiju od čak mjesec dana u stand by modu, odnosno puna 22 sata razgovora ili 39 sati slušanja FM radija ili 51 sat slušanja MP3-ca.

Onima kojima niti ovo nije dovoljno, ono ćemu će najteže moći odoljeti je činjenica da uređaj dolazi s legendarnom igrom Snake, doduše, malo osuvremenjenom, obizirom na unaprijeđeni ekran... U svakom slučaju, nije teško povjerovati da će nova Nokija 3310 zabilježiti izuzetan tržišni uspjeh jer se u ovom cjenonom rangu čini ponajboljim izborom za sekundardni "phone and SMS only" uređaj, pogotovo uz reputaciju vanserijske pouzdanosi koju sa sobom nosi njezina červeroznamenkasta oznaka.