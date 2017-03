MWC17: Nokia 6, 5 i 3 su jeftine verzije Googleovih Pixela - isprobali smo ih u Barceloni...

Nokia 5

Nakon nekoliko dosadašnjih pokušaja povratka među globalne prvoligaše, čini se da je Nokia konačno i sama otkrila sastojak koji je nedostajao receptu za takav tip uspjeha - Android OS. Na Mobile World Congressu 2017 konačno je HDM Global - spin-off Nokije koji drži sva prava na ovo cijenjeno tržišno ime - predstavio tri uređaja niže i srednje klase koji donose čak nekoliko aduta s kojima planiraju oduzeti značajan dio kolača konkurenciji.



Tu je već otprije poznata, ali konačno za cijeli svijet "launchana" 5,5-inčna Nokija 6 koja je povodom izlaska na globalno tržište predstavljena i u tzv. Arte Black boji te koja umjesto 3 GB RAM-a i 32 GB memorije za pohranu dolazi s 4 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu, a predstavljena je i nešto manja 5,2-inčna Nokia 5 te 5-inčni entry-level model Nokia 3.

Nokia 6Nokia 6 i Nokia 5 dolaze s aluminijskim unibody kućištem, fantastičnog dizajna koji je istovremeno moderan, robustan i uvjerljiv - ima dakle sve one karakteristike koje su dobrim dijelom bile zaslužne za Nokijin dugogodišnje držanje trona na tržišu mobitela. Uređaji srednje-klase gotovo nikada nemaju premium razinu finiša, a to je upravo ono što nude Nokia 6 i Nokia 5 i što se od telfona koji nosi ovo ime i očekuje. Aluminij je izliven iz jednog komada i tek su bridovi na modelu 6 izbrušeni kako bi - naprosto radi estetike - bili glatki, a ne matirani, pa uređaji leže u ruci sjajno, izgledaju sjajno, imaju solidnu masu i doimaju se više nego iznadprosječno izdržljivima.



IPS ekran na Nokiji 6 ima Full HD rezoluciju, dok Nokia 5 dolazi samo sa 720p rezolucijom, no oba imaju zaobljene rubove pa se karakteriziraju kao 2.5D ekrani. Prekriveni su i Gorilla Glassom, dok manji model ima i polarizirani sloj na staklu, zbog čega donosi izvanrednu postojanost kontrasta prilikom izravne izloženosti sunčevoj svjetlosti. To je, uostalom, bila i tajna odlične vidljivosti ekrana na Lumiama - Nokiju 5 je po tom pitanju jednako ugodno koristiti na suncu kao, primjerice, iPhone. Namjerno smo u Barceloni dogovorili sastanak s predstavnikom Nokije na otvorenom, gdje je bilo prilično sunčano i stvarno smo se uvjerili u ovu veliku prednost modela 5.

Nokia 6Maksimalna svjetlina ekrana na Nokiji 5 je 500 nita, dok model 6, koji nema polarizirani sloj, dolazi s deklariranih 450 nita. Na Nokiji 6 je slika zbog toga tamnija pri izloženosti sunčevom svjetlu, ali i dalje donosi iznadprosječan kontrast, pogotovo za mid-range telefon.



Nokia 3 dolazi s polikarbonskim - dakle plastičnim kućištem s aluminijskim obrubom, no usprkos tome i kod nje natprosječna izvebda itekako dolazi do izražaja. Za entry-level uređaj tako Noka 3 ostavlja dojam kudikamo izdržljivijeg, bolje konstruiranog i modernije dizajniranog telefona od svih ostalih u tom tržišnom razredu.

Nokia 6Drugi veliki adut sve tri Nokije pokazane u Barceloni jest softver. Uređaji doalze s potpuno čistim, dakle netaknutim Android OS-om 7.1 te su najavljene izrazito brze nadogradnje na buduće verzije, kada ih Google lansira. Ispada tako da je Nokia popunila Googleov lineup Pixela u donjem i srednjem razredu, što na ovakav način ne nudi niti jedan drugi proizvođač. Ne iznenađuje stoga što flagship model još nije predstavljen - HMD Global očigledno kreće u reizgradnju branda i osvajanje tržišta sa "zicerima".



Kada je riječ o hardveru, moćnije Nokia 6 i Nokia 5 dolaze s istim Qualcommovim čipsetom za mid-rangere, Snapdragonom 430 s osam Cortex-A53 jezgri koje kucaju taktom od 1,4 GHz i Adreno 505 grafikom. Nokia 5 je dostupna samo s 2 GB RAM-a i 16 GB memorije za pohranu te donosi microSD slot, dok Nokia 6 - kako smo rekli - ima 3 ili 4 GB RAM-a i 32 ili 64 GB memorije za pohranu, ovisno o boji. Nokia 3 je opremljena MediaTekovim četverojezgrenim čipom MT6737 na taktu od 1,3 GHz. Na sintetičkim benchmarkovima sva tri uređaja pokazuju prosječne rezultate za svoju klasu, a kako dolaze s čistim Android OS-om, tijekom isprobavanja u Barceloni doimali su se i prosječno fluidni za svoj cjenovni razred.

Nokia 5Upravo je cijena njihov treći bitan adut za nastup na tržištu. Nudeći pouzdanu Nokijini izvedbu koja usprkos tome što iza brenda ne stoji "prava" Nokija već novooformljena kompanija HMD Global, aparati su prilično priuštljivi. Nokia 3 tako će stajati diljem svijeta 140 eura, Nokia 5 će imati cijenu od 190 eura, dok će Nokia 6 u svim bojama osim Arte Backa koštati 230 eura, a u Arte Black glossy izdanju s 4 GB RAM-a i 64 GB memorije za pohranu 300 eura. Moguće je pronaći uređaje ovakvih hardverskih specifikacija sa sličnom cijenom, ali najčešće je riječ o malo poznatim kineskim brendovima, koji nemaju ovakvu razinu finiša i ovako postojan kontrast ekrana.



Od ostalih specifikacija valja spomenuti da Nokia 6 dolazi sa 16 MP kamerom s bledom f/2.0 te autokusom s faznom detekcijom, dok Nokia 5 ima iste spcifikacije senzora, ali uz nešto nižu rezoluciju od 13 megapiksela. PureView kamera koje su bile bitan tržišni faktor na Lumiama nema - očigledno je HMD Global čuva za flagship model - no i ove kamere su, koliko smo imali prilike isprobati, nudile natprosječni rezultat za mid-range telefon. Nokia 3 ima 8-megapikselni senzor s blendom f/2.0, a sva tri uređaja isti takav senzor imaju i u ulozi selfie-kamere.

Nokia 3Nokai 5 i Nokia 6 dolaze s baterijom kapaciteta 3.000 mAh, pa je za očekivati da će manja Nokia 5 zbog niže rezolucije ekrana i manje dijagonale pružati nešto veću autonomiju od Nokije 6, dok Nokia 3 ima bateriju kapaciteta 2.650 mAh. Korisno je da sva tri uređaja dolaze s besplatnim Google Photos storeageom za backup fotografija u cloudu u punoj rezoluciji, te da Nokia 5 i Nokia 6 imaju čitače otisaka prstiju. Najjača Nokia 6 ima i stereo zvučnike...