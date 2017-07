Najavljen prosvjed za internetsku neutralnost

Američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) poduzima korake kojima želi ukinuti princip prema kojemu su svi na Internetu jednaki i mogu koristiti iste uvjete i brzine prijenosa podataka. Poznat kao internetska ili mrežna neutralnost, ovaj je koncept osnova za slobodni razvoj malih kompanija i onemogućava "kočenje" brzine pristupa Internetu onima koji ne plaćaju dodatne naknade operaterima. No, FCC ipak želi ograničiti taj vid slobode.

Kako bi prosvjedovali protiv takve eventualne odluke regulatora, brojne internetske kompanije okupile su se oko inicijative "Battle for the Net" i najavljuju veliki internetski prosvjed za sljedeći tjedan. U srijedu, 12. srpnja, svi će oni pozvati korisnike i online zajednice na akciju. Svima će omogućiti da poduzmu nešto i daju do znanja FCC-u da ne žele ukidanje internetske neutralnosti.

Brojni internetski servisi i kompanije, među kojima su primjerice Google, Amazon, Netflix i Facebook, u srijedu će na svojim stranicama istaknuti obavijesti, upozorenja i pozive na akciju. Među ostalim, prikazivat će bannere koji će opisivati kako bi izgledao Internet "s dvije vozne trake", bržom i sporijom, i kakvo bi korisničko iskustvo bilo u slučaju da treba platiti za brže učitavanje nekih sadržaja. Mobilne aplikacije i webovi će pozvati svoje korisnike da im se pridruže u prosvjedu na sve moguće načine, od dijeljenja raznih poruka na društvenim mrežama pa do izravnog obraćanja FCC-u.