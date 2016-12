Najavljena nevidljiva reCAPTCHA identifikacija

Sustav koji štiti internetske stranice od najezde botova, CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) već je nekoliko puta nadograđivan i unaprjeđivan kako bi bio što jednostavniji za ljudske posjetitelje, a što zahtjevniji "robotima". U raspoznavanju ljudi od računala do sada je bio prilično uspješan, te postaje bolji svakom novom inačicom.

Najpopularnija verzija ovog sustava trenutačno je Googleova "No CAPTCHA reCAPTCHA" koja ne zahtijeva (kao prije) raspoznavanje i upisivanje teško čitljivog teksta, već na temelju ponašanja korisnika na određenom webu i pomaka miša zaključuje radi li se o ljudskom ili računalnom posjetitelju. Od ljudi se zahtijeva tek da kliknu na kućicu "I'm not a robot", a ostalo će odraditi reCAPTCHA.

Sada iz Googlea najavljuju još napredniji, nevidljivi sustav – Invisible reCAPTCHA. Ovaj bi novi način razlikovanja ljudi od botova radio slično kao prethodno spomenuti, ali bez potrebe da posjetitelj klika na bilo što. Ljudi koji posjete web zaštićen Invisible reCAPTCHA-om vjerojatno neće niti znati da ona tamo postoji.

Iz Googlea su samo postavili najavu bez dodatnih objašnjenja o načinu rada nove tehnologije. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za korištenje nevidljive reCAPTCHA-e na njihovim stranicama, i onda pričekati da ista bude i javno lansirana.