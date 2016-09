Nakon Polarisa stiže Vega

Tijekom iduće, 2017. godine AMD će na tržište izbaciti grafičke kartice temeljene na novoj Vega arhitekturi. Prema najavi nova arhitektura će u odnosu na trenutno aktualnu (Polaris) donijeti znatna poboljšanja po pitanju performansi i energetske efikasnosti.



Internetska stranica videocards dokopala se i specifikacija budućih grafičkih čipova – Vega 10, Vega 11 i Vega 20. AMD će u okršaj s Nvidijom krenuti s Vega 10 čipom (prva polovina 2017. godine) koji bi trebao parirati Nvidijinim GP104 i GP102 čipovima.



Vega 10 stiže tijekom prvog kvartala 2017. godine i bit će kreiran u 14nm GFX9 procesu, imat će 4.096 stream procesora, 64 Compute Unita i do 24 TFLOP-sa (16-bit). Grafičke kartice s ovim čipom imat će između 8 GB i 16 GB HBM2 memorije i memorijski bandwidth od 512 GB/s. TDP bi trebao iznositi oko 225 W. Tijekom drugog kvartala pojavit će se i dual Vega 10 grafičke kartice čiji će TDP iznositi oko 300 W.



O Vega 11 čipu se u ovom trenutku ne zna previše. Zna se samo kako će ga AMD ugrađivati u grafičke kartice iz srednjeg segmenta. Vega 11 zamijeniti će aktualni Polaris 10 i odlikovat će ga bolje performanse po vatu.



Vega 20 bi trebao stići također 2017. godine, ali nešto kasnije (druga polovina godine?). Nosit će GlobalFoundriesov potpis, bit će kreiran u 7nm GFX9 procesu i odlikovat će ga 4.096 stream procesora. Što se memorije tiče mogu se očekivati grafike kartice s do 32 GB HBM2 memorije, memorijskim bandwidthom do 1 TB/s i TDP-om od oko 150 W.



Prema trenutnim planovima Vega bi se trebala zadržati kroz dvije godine, kada će ju 2019. godine zamijeniti Navi arhitektura.