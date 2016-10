Nakon zapaljenja još jednog iPhonea, Apple pokreće istragu!

Zadnjih tjedana dosta se pisalo o problemima oko Samsungovog Galaxyja Note7 koji često završi u plamenu. O koliko se velikim problemima radi najbolje govori podatak kako je Samsung odlučio po drugi put povući s tržišta sve uređaje bez obzira radi li se o originalnom ili novom "sigurnijem" Noteu7.



No, problema sa samozapaljivanjem nema samo Samsungov Note7, već i pojedini iPhonei. Nakon serije članaka u kojima kupci navode kako im se njihov iPhone sam od sebe zapalio, Apple je odlučio pokrenuti istragu kako bi utvrdio radi li se o tek pojedinačnim incidentima ili možda o problemu koji bi na kraju mogao biti i veći nešto što se u ovom trenutku čini da je.



Zadnja dva zabilježena slučaja u kojima se iPhone 6 Plus sam od sebe zapalio nisu istog scenarija. Naime, u prvom slučaju iPhone 6 Plus se zapalio dok je Darin Hlavaty bio na predavanju. Kako sam korisnik kaže, njegov iPhone je star tek šest mjeseci i jedini problem je u vidu malog napuknuća. Oštećenje je najvjerojatnije nastalo zbog Darinovog običaja da iPhone nosi u stražnjem džepu hlača, gdje se nalazio i u trenutku kada se zapalio.



Drugi slučaj, dogodio se usred noći kada se iPhone 6 Plus od Yvette Estrade također zapalio. Tomu je prethodilo, šištanje te potom i pucketanje. Plamen je bio toliki da je oštetio noćni ormarić, naočale te postolja za Apple Watch koji su se nalazili u blizini mobitela.



Apple je Yvette oštećene uređaje nadomjestio novima te odlučio pokrenuti istragu. Podsjetimo kako su se krajem rujna na internetu pojavile i fotografije na kojima je vidljiv izgoreni novi iPhone 7. No za razliku od iPhonea 6 Plus koji su bili korišteni od strane kupaca, iPhone 7 se navodno zapalio tijekom transporta.