Nanobit raste osmu godinu zaredom

Od osnivanja 2008. godine i samo dva zaposlenika, Nanobit je narastao do čak 75 naslova i 100 zaposlenika u tri ureda – u Zagrebu, Budimpešti te Bukureštu. Danas, Nanobitova četiri najpopularnija naslova prati više od pola milijuna korisnika Facebooka. U srpnju ove godine je dosegnuta brojka od 50 milijuna preuzimanja i instaliranja mobilnih igara.

Najveće tržište za plasman video igara i dalje su engleska govorna područja, dok sve brže raste azijsko tržište.



Najpopularniji naslovi Hollywood Story, Superstar Life, Chef town i Fashion City 2 su nerijetko istaknuti kao preporučene aplikacije Google i Apple Storea, a uskoro će tvrtka predstaviti i dva nova naslova.



“Ova godina je obilježena velikim promjenama – kako u našoj tvrtki tako i na globalnom tržištu mobilnih igara. Nanobit je otvorio novi ured u Rumunjskoj, u Zagrebu smo se preselili u dvostruko veće urede i dodatno smo proširili kadar u Budimpešti. Uz sve to prihodi su nam rasli 20%-ak posto u odnosu na godinu ranije. S obzirom da ove godine nismo izdavali nove proizvode već ih očekujemo plasirati početkom iduće, priliku za snažniji rast vidim upravo u 2017. godini” rekao je Alan Sumina, suosnivač Nanobita.



Nanobit je nositelj nagrada Zlatni ključ koju dodjeljuje HIZ (Udruga Hrvatski izvoznici) za najboljeg malog izvoznika, Zlatna bilanca, Deloitte za najbrže rastuće Srednje Europe, Prijatelj studenata te, one najprestižnije, EY za poduzetnika godine na globalnoj razini. Sve veći interes za njim pokazuju europski i američki mediji jer dolazi iz male zemlje.



“S obzirom na konkurentnost tržišta, uglavnom američkog, kvaliteta naših igara mora biti na zavidnoj razini. To postižemo ulaganjem u zaposlenike, njihovu edukaciju unutar tvrtke te stjecanjem znanja na najznačajnijim svjetskim gaming, art i inženjerskim konferencijama. Posebnu pozornost posvećujemo radnoj atmosferi koja je ključna u podizanju kreativnog duha zaposlenika" istaknuo je Zoran Vučinić, suosnivač Nanobita.