NASA potvrdila da na Enkeladu i Europi postoje uvjeti za život

NASA/JPL-Caltech: ilustracija Cassinija iznad Enkelada

NASA je sinoć održala tiskovnu konferenciju na kojoj je bilo riječi o potrazi za životom unutar Sunčevog sustava, na planetima koji su udaljeniji od Sunca nego Zemlja. Njihova misija Cassini je, naime, na Saturnovom mjesecu Enkeladu potvrdila postojanje gejzira koji kroz ledenu površinu u svemir izbacuju vodenu paru. Za tu se pojavu zna već nekoliko godina, i ona je glavni povod za daljnje istraživanje Enkelada i njegovog vrlo vjerojatnog oceana ispod leda.

Sada je po prvi puta dokazano da u izbačenoj maglici postoji vodik, pa je tako zaokružen dokaz postojanja svih triju osnovnih elemenata za nastanak života: vode, kemijskih elemenata iz kojih se stvaraju stanice, te kemijske energije. Sada treba ispitati je li na ovom malenom svemirskom tijelu došlo do razvoja nekog oblika života, a ključno će u tome biti odrediti kada su navedeni uvjeti nastali i je li od tada proteklo dovoljno vremena da se pokrenu potrebni kemijski procesi.

Presjek prikazuje Enkeladov ocean

Što se tiče Jupiterovog mjeseca Europe, NASA je došla do vrlo sličnih zaključaka koristeći podatke svemirskog teleskopa Hubble i njegovog spektrografa. Ovaj mjesec također rasprskava materijal iz ispodpovršinskog oceana u svemir, a dokazi za to u posljednje su vrijeme sve snažniji – primijećeni su gejziri visine i do 100 kilometara.

Nove spoznaje o Enkeladu i Europi potaknut će brži razvoj novih misija koje bi prema njima trebale biti lansirane nakon 2020. godine. Misija Europa Clipper na ovaj će mjesec ponijeti i orbitalnu letjelicu i sondu koja će na njega sletjeti (lander), oboje sa zadatkom pronalaska tragova života. Što se tiče Enkelada, njega nećemo moći istraživati tako brzo jer će sonda Cassini završiti svoju misiju u rujnu, a nova misija prema Saturnu bit će lansirana najranije krajem 2020-ih godina.