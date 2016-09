NASA ulaže u program X-aviona

X-avioni bili su dio NASA-ine eksperimentalne serije kojoj je cilj bio razvijati i testirati nove tehnologije nakon Drugog svjetskog rata.



U razdoblju između 1946. i 2012. godine napravljeno je 56 letjelica, no nakon nekoliko nesreća, NASA je odlučila prekinuti program.



No, sada su se ipak odlučili vratiti ovom programu kojeg su nazvali New Aviation Horizons, a u njega će uložiti veći dio proračuna za 2017. godinu.



U plan za budućnost je uključen i dvotrupni zrakoplov Aurora D8 kojeg su dizajnirale tvrtke Aurora Flight Sciences i MIT još 2008. godine, a sada je NASA odlučila uložiti 2,9 milijuna dolara kako bi dizajn pretvorili u model zrakoplova.

Ovaj zrakoplov bi trebao letjeti brzinom od oko 930 km/h, te bi trebao biti 50% ekonomičniji, što znači da bi na letu između Los Angelesa i New Yorka uštedio oko 9500 litara goriva.



Aurora D8 će koristiti dva spojena trupa, motori će biti integrirani u rep zrakoplova dok će krila biti manja od dosadašnjih jer postoji ideja da se dio uzgona koji bi dobivali na krilima prenese na trup, izjavio je Michael Rogers iz NASA-inog istraživačkog centra Ames.



Ovaj avion trebao bi uz ekonomičnost omogućiti i brži izlazak i ulazak putnika, tiše polijetanje, te više prostora koji će pružiti putnicima bolju udobnost, a u komercijalnoj uporabi bi se trebao naći 2027. godine.