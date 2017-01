NATO svakog mjeseca biva napadnut oko 500 puta

Glasnogovornica NATO-a, Oana Lungescu, u svome razgovoru za CNN objavila je kako je NATO tijekom 2016. godine zabilježio rast cyber napada na svoje sustave od 60% na godišnjoj razini.



U prosjeku, svakog mjeseca se zabilježi oko 500 cyber napada na sustave NATO-a. U organizaciji priznaju kako im je u većini slučajeva teško otkriti izvor samog pojedinačnog napada.



Od sredine 2016. godine NATO svaki pokušaj cyber napada smatra napadom na cijelu organizaciju. To znači da se aktivira članak V. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se cyber napad smatra napadom na sve članice NATO-a te se tretira jednako kao i oružani napad na organizaciju.



Iako se to ne navodi javno, za većinu napada se odgovornima smatraju hakeri podrijetlom iz Rusije, no sve eventualne navode o umiješanosti ruskih vlasti u napade u Moskvi izričito negiraju.