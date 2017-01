Navigacijski sateliti Galileo rapidno se kvare

Europski sustav za satelitsku navigaciju Galileo, konkurent američkom GPS-u i ruskom GLONASS-u, u samo mjesec dana od puštanja u rad zapao je u probleme. Naime, kako danas donosi BBC, na nekolicini aktivnih satelita otkazali su atomski satovi, presudni za funkcioniranje cijelog sustava.

Svaki satelit sustava Galileo u sebi ima četiri atomska sata – dva zasnovana na rubidiju i dva na vodikovom maseru. Od svih lansiranih, do sada je poslušnost otkazalo ukupno 9 satova (3 rubidijska i 6 preciznijih, vodikovih), a jedan je satelit ostao na samo dva aktivna atomska sata. Za sada ovo ne predstavlja prevelik problem u funkcioniranju cijelog sustava, no nastave li se satovi kvariti moglo bi doći do značajnog smanjenja njegove funkcionalnosti.

Galileo bi u konačnici trebao do 2020. godine lansirati ukupno 30 satelita, no sada se projekt nalazi pred velikom odlukom – nastaviti s lansiranjima po planu, ili ih privremeno obustaviti dok se ne otkriju uzroci problema s atomskim satovima.